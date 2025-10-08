Лауреаты разработали уникальные молекулярные структуры с большими порами, сквозь которые могут проходить различные газы и химические соединения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Нобелевского комитета.

Что известно о нынешних нобелевских лауреатах по химии?

Их исследования открыли новые пути для решения глобальных экологических проблем. В частности, металл-органические каркасы могут быть использованы для очистки воды от ПФАС – устойчивых синтетических веществ, известных как "вечные химикаты", накапливающихся в организме человека и практически не разлагающихся в природе. В Европейском Союзе сейчас активно работают над технологиями, которые способны вывести эти соединения из окружающей среды.

Кроме того, материалы MOF помогают разлагать остатки лекарственных препаратов в природе, улавливать углекислый газ из воздуха или даже собирать влагу в засушливых регионах планеты.

На основе открытий лауреатов уже создан широкий спектр металл-органических каркасов с различными свойствами и функциями. Хотя большинство из них пока применяются только в небольших промышленных масштабах, все больше компаний инвестируют в разработку технологий для массового производства таких материалов.

В частности, в сфере электроники MOF уже используются для удержания токсичных газов, применяемых в процессе изготовления полупроводников. Другие типы MOF способны разлагать вредные газы, в частности те, которые могут быть использованы как химическое оружие. Многие компании также тестируют материалы, способные улавливать углекислый газ на заводах и электростанциях, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов.

По мнению многих экспертов, металл-органические каркасы имеют настолько широкий спектр возможностей, что могут стать одним из ключевых материалов XXI века.

