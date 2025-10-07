Кто и за что получил Нобелевскую премию по физике?

Лауреатами стали Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Королевская шведская академия наук решила наградить их "за открытие макроскопического квантового механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи", пишет 24 Канал со ссылкой на The Nobel Foundation.

Нынешнее решение комитета подтвердило прогнозы многих экспертов, которые ожидали победы именно в области квантовых технологий. Однако имена победителей стали определенной неожиданностью, ведь среди главных претендентов чаще называли других пионеров квантовых вычислений, таких как Питер Шор, автор алгоритма для взлома криптографических систем, или Дэвид Дойч, которого называют "отцом квантовых компьютеров".

Конкуренция за премию была чрезвычайно высокой. Среди других работ рассматривались такие разработки, как теория вейвлетов (математический метод анализа сигналов, использующий вейвлеты – небольшие, локализованные во времени и пространстве волны – для исследования нестационарных сигналов, изменяющихся во времени) и создание так называемого "плаща-невидимки" с помощью инновационных метаматериалов.

За первым исследованием стоит Ингрид Добеши, Стефан Маллат и Ив Мейер. Их математическая основа лежит в основе современного сжатия изображений и видео, без которой невозможными были бы JPEG-файлы и потоковое видео высокой четкости.

Второе опубликовал британский физик сэр Джон Пендри. Его метаматериалы позволяют манипулировать электромагнитными волнами, делая объекты невидимыми.

Однако им всем не повезло.

Что известно о победителях?

Все трое ученых работают в американских университетах:

Джон Кларк занимается наукой в Калифорнийском университете в Беркли. Ему 83 года. Он внес значительный вклад в развитие сверхпроводимости и сверхпроводящей электроники, в частности в разработку и применение сверхпроводящих квантовых интерференционных устройств (SQUID), которые являются сверхчувствительными детекторами магнитного потока. Одним из текущих проектов является применение SQUID, сконфигурированных как усилители с ограниченным квантовым шумом, для поиска аксиона, возможного компонента темной материи.

Мишель Деворе – в Йельском университете. Ему 72 года. Сейчас является главным ученым в Google Quantum AI. Он известен своими пионерскими работами по макроскопическому квантовому туннелированию и одноэлектронному насосу, а также своими революционными вкладами в основание отраслей квантовой электродинамики схем и квантроники.

Джон Мартинис – в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. Ему 67 лет. Работал над усилителями на основе сверхпроводящих квантовых интерференционных устройств (SQUID), разработал метод детектирования рентгеновских лучей с помощью микрокалориметра со сверхпроводящим датчиком. В 2014 году Мартинис и его команда были наняты компанией Google для создания первого полезного квантового компьютера. До сих пор работает в Google Quantum AI.

Вместе с почетным званием лауреаты получат денежное вознаграждение в размере 11 миллионов шведских крон, что составляет более 997 тысяч евро. Эту сумму они поделят на троих.

Церемония награждения традиционно состоится в Швеции в декабре.

Напомним, в прошлом году премию по физике получили учёные Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон, которых считают "крестными отцами" искусственного интеллекта, за их открытия в сфере машинного обучения, пишет Euronews.

В течение недели также станут известны имена лауреатов премий по химии, литературе и миру.