У 5 класах запроваджують нову програму з читацької грамотності: чому це важливо
Із 2026/2027 навчального року українські школи впроваджуватимуть модельну навчальну програму вибіркового інтегрованого курсу з читацької грамотності "Читання як суперсила". Її опановуватимуть учні 5 класів.
Про це повідомили на сайті МОН України. Курс розрахований на 35 навчальних годин на рік – по одній годині на тиждень.
Що відомо про курс
Курс є частиною розбудови Нової української школи в базовій ланці та реалізації концепції «Освіта для життя». Його головна мета — посилити читацьку спроможність учнів і навчити їх застосовувати набуті навички в повсякденних ситуаціях.
Програма має доповнити основні курси з української мови, української та зарубіжної літератури. Її особливість — системна робота з текстами різних стилів і форматів.
Результати PISA 2025 ще раз показують, чому робота з читанням сьогодні має бути одним із наших пріоритетів. Йдеться не лише про вміння прочитати текст, а про здатність зрозуміти його зміст, знайти потрібну інформацію, критично її оцінити, зіставити різні джерела та сформулювати власний висновок,
– наголошують у МОН.
І додають: саме ці навички є основою успішного навчання в усіх освітніх галузях і необхідні дитині далеко за межами школи.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Які навички розвиватимуть учні
Замість великої кількості об’ємних творів автори програми пропонують працювати з малими жанрами та ключовими фрагментами текстів безпосередньо на уроці. Серед них — міфи, оповідання, статті та інші матеріали. Такий підхід має дати можливість глибше аналізувати прочитане та водночас мотивувати дітей до самостійного читання.
Окрему увагу приділятимуть графічній грамотності. Учні працюватимуть не тільки з текстами, а й із візуальними джерелами — інфографікою, мапами, схемами, коміксами та діаграмами.
Ще один напрям — критичне мислення та медіаграмотність. Школярі вчитимуться:
розрізняти факти та судження;
виявляти ознаки маніпуляцій;
розпізнавати фейки та пропаганду в медіатекстах;
зіставляти інформацію з різних джерел;
формулювати та обґрунтовувати власні висновки.
Зміст курсу побудований навколо тем, зрозумілих і важливих для підлітків.
Як оцінюватимуть знання
Змінюється і підхід до оцінювання. Воно базуватиметься на компетентнісному підході, а поточне формувальне оцінювання має забезпечувати учням якісний зворотний зв’язок.
Підсумкові результати визначатимуть за практичною проєктною діяльністю. Серед можливих результатів такої роботи — створення порадників, плакатів, путівників та коміксів.
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