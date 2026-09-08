Новий етап НУШ: що передбачає план реформи до 2029 року

Уряд України визначив наступні кроки реформи Нової української школи до 2029 року. Серед основних напрямів – повноцінний перехід до профільної старшої школи, запровадження системи кар’єрного консультування, оновлення підходів до створення підручників, підтримки педагогів та оцінювання учнів.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки. Для цього оновили план заходів із реалізації НУШ, який затвердили ще 2017 року.

Що зміниться для НУШ

Дорожню карту реформи оновлять з урахуванням уже реалізованих етапів і нових викликів для сфери освіти. Зараз реформа переходить до наступного великого етапу – профільної старшої школи.

Одним із головних напрямів оновленого плану стало повноцінне впровадження профільної середньої освіти. Дорожня карта синхронізує розроблення навчальних програм і підручників для 10–12 класів, підготовку педагогів, формування мережі профільних закладів освіти та розвиток кар’єрного консультування.

Модельні навчальні програми та матеріали для профільної школи впроваджуватимуть поетапно: для 10 класів – у 2027 році, для 11 класів – у 2028 році, для 12 класів – у 2029 році.

Підготовка до цього етапу вже триває. З 1 вересня 2026 року 150 академічних ліцеїв розпочали навчання в межах пілотування старшої профільної школи. До повноцінного впровадження профільної освіти планують підготувати щонайменше 80% учителів 10 класів і керівників відповідних закладів.

Разом із реформою профільної школи розвиватимуть систему професійної орієнтації та кар’єрного консультування. Вона має допомогти учням усвідомлено обирати подальшу освітню та професійну траєкторію. Зокрема, план передбачає запровадження професії кар’єрного освітнього радника та підготовку щонайменше 15 тисяч таких фахівців для базової та старшої школи.

Які зміни очікують на педагогів

Також оновлена дорожня карта передбачає зміни у створенні підручників. Планують перейти до дворічного циклу їхньої підготовки та апробації, щоб навчальні матеріали можна було перевірити на практиці, доопрацювати і лише після цього масштабувати для всіх учнів.

Підготовку підручників для профільної школи синхронізують із поетапним упровадженням нового рівня освіти: для 10 класів – у 2027 році, для 11 класів – у 2028 році, для 12 класів – у 2029 році.

Окрему увагу приділять професійному розвитку педагогів. План передбачає вдосконалення системи підвищення кваліфікації, розвиток супервізії та педагогічної інтернатури, а також цифрових інструментів для цієї сфери.

Ще одним напрямом стане оновлення системи оцінювання. Планують створити систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання, а також підготуватися до поетапного впровадження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання після відновлення ДПА, коли це дозволятиме безпекова ситуація.

Оновлена дорожня карта також посилює систему моніторингу якості освіти та участь України в міжнародних дослідженнях PISA і TALIS.

Упродовж 2026–2029 років також передбачено розвиток аналітичних інструментів на основі даних АІКОМ. Це має допомогти ефективніше управляти реформою, підвищити прозорість і поступово зменшити бюрократичне навантаження на заклади освіти.