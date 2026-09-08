Об этом сообщает Министерство образования и науки. Для этого был обновлен план мероприятий по реализации НУШ, утвержденный еще в 2017 году.

Что изменится для НУШ

"Дорожную карту" реформы обновят с учетом уже реализованных этапов и новых вызовов для сферы образования. Сейчас реформа переходит к следующему большому этапу – профильной старшей школе.

Одним из главных направлений обновленного плана стало полноценное внедрение профильного среднего образования. "Дорожная карта" синхронизирует разработку учебных программ и учебников для 10–12 классов, подготовку педагогов, формирование сети профильных учебных заведений и развитие карьерного консультирования.

Модельные учебные программы и материалы для профильной школы будут внедряться поэтапно: для 10 классов – в 2027 году, для 11 классов – в 2028 году, для 12 классов – в 2029 году.

Подготовка к этому этапу уже идет. С 1 сентября 2026 года 150 академических лицеев начали обучение в рамках пилотного проекта старшей профильной школы. К полноценному внедрению профильного образования планируется подготовить не менее 80% учителей 10 классов и руководителей соответствующих учебных заведений.

Наряду с реформой профильной школы будет развиваться система профессиональной ориентации и карьерного консультирования. Она должна помочь учащимся осознанно выбирать дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию. В частности, план предусматривает введение профессии карьерного образовательного консультанта и подготовку не менее 15 тысяч таких специалистов для базовой и старшей школы.

Какие изменения ждут педагогов

Также обновленная "дорожная карта" предусматривает изменения в создании учебников. Планируется перейти к двухлетнему циклу их подготовки и апробации, чтобы учебные материалы можно было проверить на практике, доработать и только после этого масштабировать для всех учащихся.

Подготовку учебников для профильной школы синхронизируют с поэтапным внедрением нового уровня образования: для 10 классов – в 2027 году, для 11 классов – в 2028 году, для 12 классов – в 2029 году.

Особое внимание уделят профессиональному развитию педагогов. План предусматривает совершенствование системы повышения квалификации, развитие супервизии и педагогической интернатуры, а также цифровых инструментов для этой сферы.

Еще одним направлением станет обновление системы оценивания. Планируется создать систему и общие критерии оценивания результатов обучения, а также подготовиться к поэтапному внедрению государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания после возобновления ГИА, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Обновленная "дорожная карта" также укрепляет систему мониторинга качества образования и участие Украины в международных исследованиях PISA и TALIS.

В течение 2026–2029 годов также предусмотрено развитие аналитических инструментов на основе данных АИКОМ. Это должно помочь более эффективно управлять реформой, повысить прозрачность и постепенно снизить бюрократическую нагрузку на учебные заведения.