Як замінити вислів "нє ударить в грязь лицом": українські відповідники нічого не мають до бруду
- Українська мова має свої відповідники до російського фразеологізму "нє ударить в грязь лицом", які не мають нічого спільного з брудом.
- Серед українських варіантів: не завдавати собі ганьби, не посковзнутися на слизькому, вийти з честю, не осоромитися.
Російські фразеологізми не мають дослівних перекладів в українській мові. Тому важливо знаходити наші влучніші відповідники.
Відповідники до вислову "нє ударить в грязь лицом" пропонує Оля Багній, розповідає 24 Канал.
Дивіться також "До свадьби заживєт": перевірте, чи правильний український відповідник ви використовуєте
Який відповідник до вислову "нє ударить в грязь лицом"?
Тішить, що чимало людей у своєму мовленні послуговується фразеологізмами, роблячи розмову жвавішою, цікавішою. Але через певні історичні обставини українцям нав'язали російські вислови. Хоча в українській мові їх значно більше, і вони розвивалися окремо, і ближчі до нашої реальності.
Серед найвідоміших висловів "нє ударить в грязь лицом" – це росіянізм, який не має дослівного перекладу, тобто "не вдарити обличчям у бруд" як сталого вислову українською – не існує! Сам вислів означає – у прикрій ситуації триматися гідно. А прикрі ситуації трапляються у кожного.
У нас існують свої варіанти цього вислову:
- не завдавати собі ганьби (сорому),
- не посковзнутися (не спотикнутися) на слизькому,
- не дати собі в кашу наплювати.
А ще можна сказати:
- вийти з честю
- відстояти честь свою
- гідно (з честю) триматися
- не осоромитися
- не скомпрометувати себе.
Як сказати вислів українською: дивіться відео
Щоб позбутися російських фразеологізмів, варто лише поцікавитися українськими відповідниками і ви дізнаєтеся одразу кілька варіантів, які доберете собі до смаку. Цікавтеся, вивчайте і говоріть українською!