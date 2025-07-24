Соответствия к выражению "не ударить в грязь лицом" предлагает Оля Багний, рассказывает 24 Канал.
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Какое соответствие к выражению "не ударить в грязь лицом"?
Радует, что немало людей в своей речи пользуется фразеологизмами, делая разговор более живым, интересным. Но в силу определенных исторических обстоятельств украинцам навязали русские выражения. Хотя в украинском языке их значительно больше, и они развивались отдельно, и ближе к нашей реальности.
Среди самых известных выражений "не ударить в грязь лицом" – это россиянизм, который не имеет дословного перевода, то есть "не ударить лицом в грязь" как устойчивого выражения на украинском – не существует! Само выражение означает – в досадной ситуации держаться достойно. А досадные ситуации случаются у каждого.
У нас существуют свои варианты этого выражения:
- не завдавати собі ганьби (сорому),
- не посковзнутися (не спотикнутися) на слизькому,
- не дати собі в кашу наплювати.
А еще можно сказать:
- вийти з честю
- відстояти честь свою
- гідно (з честю) триматися
- не осоромитися
- не скомпрометувати себе.
Как сказать выражение на украинском: смотрите видео
Чтобы избавиться от русских фразеологизмов, стоит лишь поинтересоваться украинскими соответствиями и вы узнаете несколько вариантов, которые подберете себе по вкусу. Интересуйтесь, изучайте и говорите на украинском!