Відповідники до вислову "нє ударить в грязь лицом" пропонує Оля Багній, розповідає 24 Канал.

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Який відповідник до вислову "нє ударить в грязь лицом"?

Тішить, що чимало людей у своєму мовленні послуговується фразеологізмами, роблячи розмову жвавішою, цікавішою. Але через певні історичні обставини українцям нав'язали російські вислови. Хоча в українській мові їх значно більше, і вони розвивалися окремо, і ближчі до нашої реальності.

Серед найвідоміших висловів "нє ударить в грязь лицом" – це росіянізм, який не має дослівного перекладу, тобто "не вдарити обличчям у бруд" як сталого вислову українською – не існує! Сам вислів означає – у прикрій ситуації триматися гідно. А прикрі ситуації трапляються у кожного.

У нас існують свої варіанти цього вислову:

не завдавати собі ганьби (сорому),

не посковзнутися (не спотикнутися) на слизькому,

не дати собі в кашу наплювати.

А ще можна сказати:

вийти з честю

відстояти честь свою

гідно (з честю) триматися

не осоромитися

не скомпрометувати себе.

Як сказати вислів українською: дивіться відео

Щоб позбутися російських фразеологізмів, варто лише поцікавитися українськими відповідниками і ви дізнаєтеся одразу кілька варіантів, які доберете собі до смаку. Цікавтеся, вивчайте і говоріть українською!