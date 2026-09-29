КНУ імені Шевченка переходить на дистанційний формат роботи
Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат роботи. Студенти також вчитимуться дистанційно з 29 вересня до 16 жовтня.
Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації у столиці України. Про це повідомили у виші.
Як працюватиме виш
Навчання упродовж цього періоду відбуватиметься з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до затверджених розкладів.
Рішення щодо проведення лабораторних занять, практик і контрольних заходів ухвалюватимуть керівники навчальних підрозділів з урахуванням безпекової ситуації. Інформацію про зміни повідомлятимуть через офіційні канали підрозділів та кураторів академічних груп.
Працівники Університету виконуватимуть посадові обов’язки дистанційно з використанням електронної пошти, освітніх платформ та інших засобів зв’язку. Виняток – працівники, які не можуть виконувати обов’язки дистанційно, а також чергові й аварійні служби. Керівники підрозділів при цьому визначать перелік таких осіб та графіки чергувань.
У корпусах і гуртожитках Університету забезпечать цілодобовий доступ до укриттів.
У разі зміни безпекової ситуації термін дії рішення може бути скоригований окремим наказом,
– акцентували у виші.
Що відомо про безпекову ситуацію у Києві
- У Києві загострилась безпекова ситуація. Росія дедалі частіше атакує українську столицю.
- Заклади освіти та наукові установи також потрапляють під удари.
- Зокрема учора російський дрон атакував будівлю НАН України. Вона розташована неподалік головного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.
- До слова, 2 вересня ворожі дрони атакували навчальні корпуси Національного університету харчових технологій у Києві. Вони також розташовані неподалік КНУ.
- У виші також днями перевіряли інформацію про недопуск до укриття студентів КНУ під час тривоги не підтвердили. Її не підтвердили.