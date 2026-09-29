КНУ імені Шевченка переходить на дистанційний формат роботи

Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат роботи. Студенти також вчитимуться дистанційно з 29 вересня до 16 жовтня.

Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації у столиці України. Про це повідомили у виші.

Як працюватиме виш

Навчання упродовж цього періоду відбуватиметься з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до затверджених розкладів.

Рішення щодо проведення лабораторних занять, практик і контрольних заходів ухвалюватимуть керівники навчальних підрозділів з урахуванням безпекової ситуації. Інформацію про зміни повідомлятимуть через офіційні канали підрозділів та кураторів академічних груп.

Працівники Університету виконуватимуть посадові обов’язки дистанційно з використанням електронної пошти, освітніх платформ та інших засобів зв’язку. Виняток – працівники, які не можуть виконувати обов’язки дистанційно, а також чергові й аварійні служби. Керівники підрозділів при цьому визначать перелік таких осіб та графіки чергувань.

У корпусах і гуртожитках Університету забезпечать цілодобовий доступ до укриттів.

У разі зміни безпекової ситуації термін дії рішення може бути скоригований окремим наказом,

– акцентували у виші.

Що відомо про безпекову ситуацію у Києві