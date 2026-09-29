Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице Украины. Об этом сообщили в вузе.

Как будет работать вуз

Обучение в течение этого периода будет проходить с использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с утвержденными расписаниями.

Решения о проведении лабораторных занятий, практик и контрольных мероприятий будут принимать руководители учебных подразделений с учетом ситуации с безопасностью. Информация об изменениях будет сообщаться через официальные каналы подразделений и кураторов академических групп.

Сотрудники университета будут выполнять свои должностные обязанности дистанционно с использованием электронной почты, образовательных платформ и других средств связи. Исключение составляют сотрудники, которые не могут выполнять свои обязанности дистанционно, а также дежурные и аварийные службы. Руководители подразделений при этом определят перечень таких лиц и графики дежурств.

В корпусах и общежитиях Университета будет обеспечен круглосуточный доступ к укрытиям.

В случае изменения ситуации с безопасностью срок действия решения может быть скорректирован отдельным приказом,

– подчеркнули в вузе.

Что известно о ситуации с безопасностью в Киеве