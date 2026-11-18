В Україні й надалі скорочуватимуть кількість вишів. Але Міністерство освіти і науки планує це робити не шляхом механічного закриття чи об'єднання ЗВО.

Зараз МОН спільно з парламентським комітетом розробляє критерії, за якими ухвалюватимуть відповідні рішення. Про це очільник освітнього відомства Андрій Бутенко розповів в інтерв'ю Суспільному.

Які плани у МОН щодо скорочення кількості вишів?

Бутенко каже, що мають бути відповідні критерії об'єднання, а не просто свавільне бажання чиновників щодо приєднання одного вишу до іншого.

За його словами, під час формування критеріїв можуть враховувати:

кількість наукових досліджень;

обсяги фінансування, залученого завдяки науковій діяльності;

співвідношення кількості студентів і викладачів.

Як саме скорочуватимуть мережу ЗВО?

Одним із варіантів, які розглядають у межах реформи вищої освіти, є створення університетських консорціумів. Такий підхід дозволить закладам спільно реалізовувати освітні програми та наукові дослідження, зберігаючи при цьому статус окремих юридичних осіб.

Для реалізації таких програм ЗВО зможуть об'єднувати викладацькі ресурси, обладнання та спільно подаватися на грантове фінансування.

У консорціумі не потрібно ламати списи, там одні викладачі з одного університету, інші – з другого. І якщо ця програма успішна, вона зможе залучити студентів та отримає чи державне фінансування, чи приватне,

– каже посадовець.

Як триває процес об'єднання вишів в Україні?