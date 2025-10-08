Укр Рус
8 жовтня, 14:16
2

Кількість учнів, які навчаються очно в Україні, зросла, – міністр

Марія Волошин
Основні тези
  • Кількість учнів, які навчаються очно в Україні, зросла на 11,7% порівняно з вереснем 2024 року і на 18,4% – з 2023 року.
  • Міністр освіти Оксен Лісовий наголосив на важливості очного навчання для подолання освітніх втрат, які загострилися через війну.

Кількість учнів, які навчаються очно в Україні, збільшилась. Зокрема, на 11,7%, якщо порівняти з вереснем 2024 року, і на 18,4% – з 2023 року.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Як здобувають освіту учні в Україні?

Оксен Лісовий зазначив, що саме очне навчання є ключовим для подолання освітніх втрат – тих прогалин у знаннях і вміннях, які загострилися через війну. 

Обстріли, тривоги, стрес і постійні вимушені зміни формату навчання неминуче впливають на здатність дітей зосереджуватися, сприймати матеріал і розвиватися у стабільному темпі. Наступний крок – дати школам інструменти, які допоможуть учням надолужити освітні втрати, 
– повідомив очільник МОН.

І додав, що відвідав презентацію SavEd, де представили рішення та перші результати проєкту "Освітнє відновлення для України – тестування надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах".

Посадовець каже, що ці рішення забезпечують педагогів готовими інструментами та методиками, які можна одразу застосовувати на уроках, щоб відновлювати прогалини в знаннях учнів.

Як розпочався новий навчальний рік в Україні?

  • Навчальний рік 2025 – 2026 розпочався 1 вересня. Офіційно триватиме до 30 червня.
  • Майже 2,3 мільйона учнів навчаються офлайн. Дистанційно – на 103 тисячі учнів менш ніж торік.
  • Понад 300 тисяч дітей за кордоном і на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.
  • У прифронтових областях збудували 33 підземні школи. До кінця року має з'явитися 156 підземних шкіл-укриттів, у 2026 році – ще 47.
  • Близько 12 тисяч шкіл планують надавати освітні послуги у цьому навчальному році.