Як здобувають освіту учні в Україні?

Оксен Лісовий зазначив, що саме очне навчання є ключовим для подолання освітніх втрат – тих прогалин у знаннях і вміннях, які загострилися через війну.

Обстріли, тривоги, стрес і постійні вимушені зміни формату навчання неминуче впливають на здатність дітей зосереджуватися, сприймати матеріал і розвиватися у стабільному темпі. Наступний крок – дати школам інструменти, які допоможуть учням надолужити освітні втрати,

– повідомив очільник МОН.

І додав, що відвідав презентацію SavEd, де представили рішення та перші результати проєкту "Освітнє відновлення для України – тестування надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах".

Посадовець каже, що ці рішення забезпечують педагогів готовими інструментами та методиками, які можна одразу застосовувати на уроках, щоб відновлювати прогалини в знаннях учнів.

