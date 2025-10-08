Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Дивіться також До шкіл ще не доставили усі підручники: скільки у дорозі
Як здобувають освіту учні в Україні?
Оксен Лісовий зазначив, що саме очне навчання є ключовим для подолання освітніх втрат – тих прогалин у знаннях і вміннях, які загострилися через війну.
Обстріли, тривоги, стрес і постійні вимушені зміни формату навчання неминуче впливають на здатність дітей зосереджуватися, сприймати матеріал і розвиватися у стабільному темпі. Наступний крок – дати школам інструменти, які допоможуть учням надолужити освітні втрати,
– повідомив очільник МОН.
І додав, що відвідав презентацію SavEd, де представили рішення та перші результати проєкту "Освітнє відновлення для України – тестування надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах".
Посадовець каже, що ці рішення забезпечують педагогів готовими інструментами та методиками, які можна одразу застосовувати на уроках, щоб відновлювати прогалини в знаннях учнів.
Дивіться також У Полтаві та Ніжині частину шкіл перевели на дистанційний формат
Як розпочався новий навчальний рік в Україні?
- Навчальний рік 2025 – 2026 розпочався 1 вересня. Офіційно триватиме до 30 червня.
- Майже 2,3 мільйона учнів навчаються офлайн. Дистанційно – на 103 тисячі учнів менш ніж торік.
- Понад 300 тисяч дітей за кордоном і на ТОТ продовжують зберігати зв'язок з українською системою освіти.
- У прифронтових областях збудували 33 підземні школи. До кінця року має з'явитися 156 підземних шкіл-укриттів, у 2026 році – ще 47.
- Близько 12 тисяч шкіл планують надавати освітні послуги у цьому навчальному році.