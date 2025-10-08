Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Как получают образование ученики в Украине?
Оксен Лисовой отметил, что именно очное обучение является ключевым для преодоления образовательных потерь – тех пробелов в знаниях и умениях, которые обострились из-за войны.
Обстрелы, тревоги, стресс и постоянные вынужденные изменения формата обучения неизбежно влияют на способность детей сосредотачиваться, воспринимать материал и развиваться в стабильном темпе. Следующий шаг – дать школам инструменты, которые помогут ученикам наверстать образовательные потери,
– сообщил глава МОН.
И добавил, что посетил презентацию SavEd, где представили решение и первые результаты проекта "Образовательное восстановление для Украины – тестирование наверстывания образовательных потерь в цифровых образовательных центрах".
Чиновник говорит, что эти решения обеспечивают педагогов готовыми инструментами и методиками, которые можно сразу применять на уроках, чтобы восстанавливать пробелы в знаниях учащихся.
Как начался новый учебный год в Украине?
- Учебный год 2025 – 2026 начался 1 сентября. Официально продлится до 30 июня.
- Почти 2,3 миллиона учеников учатся оффлайн. Дистанционно – на 103 тысячи учеников меньше чем в прошлом году.
- Более 300 тысяч детей за рубежом и на ВОТ продолжают сохранять связь с украинской системой образования.
- В прифронтовых областях построили 33 подземные школы. До конца года должно появиться 156 подземных школ-укрытий, в 2026 году – еще 47.
- Около 12 тысяч школ планируют предоставлять образовательные услуги в этом учебном году.