Как получают образование ученики в Украине?

Оксен Лисовой отметил, что именно очное обучение является ключевым для преодоления образовательных потерь – тех пробелов в знаниях и умениях, которые обострились из-за войны.

Обстрелы, тревоги, стресс и постоянные вынужденные изменения формата обучения неизбежно влияют на способность детей сосредотачиваться, воспринимать материал и развиваться в стабильном темпе. Следующий шаг – дать школам инструменты, которые помогут ученикам наверстать образовательные потери,

– сообщил глава МОН.

И добавил, что посетил презентацию SavEd, где представили решение и первые результаты проекта "Образовательное восстановление для Украины – тестирование наверстывания образовательных потерь в цифровых образовательных центрах".

Чиновник говорит, что эти решения обеспечивают педагогов готовыми инструментами и методиками, которые можно сразу применять на уроках, чтобы восстанавливать пробелы в знаниях учащихся.

Как начался новый учебный год в Украине?