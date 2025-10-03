Все из-за атак россиян на города. Об этом информирует 24 Канал.

Как будут учиться ученики в Полтаве и Нежине?

Секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова сообщила, что некоторые школы в городе сегодня перешли на онлайн-обучение.

Причина – община всю ночь была под комбинированной атакой россиян. В городе повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома.

В Нежинском городском совете также сообщили об атаке врага на город. По информации Черниговоблэнерго, ситуация со светом там очень сложная. Развернуты пункты несокрушимости.

С 6 октября все учебные заведения переходят на дистанционное обучение,

– отметили в городском совете Нежина.

Медучреждения и объекты критической инфраструктуры работают на альтернативных источниках питания.

Как учатся школьники в Чернигове?