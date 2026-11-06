Квиток "в один бік" чи "в одну сторону": філолог пояснив, де ховається мовна пастка

Купуючи квиток на потяг або автобус, ми зазвичай уточнюємо, чи потрібен зворотний. І тут виникає мовна плутанина: одні кажуть "в одну сторону", інші – "в один бік".

Філолог Віктор Дяченко пояснює, чим відрізняються слова "бік" і "сторона", у яких випадках їх уживати та який вислів обрати, коли купуємо квиток без зворотної дороги.

Квиток "в один бік" чи "в одну сторону" – як українською сказати правильно?

Купуючи квиток на потяг або автобус, ми зазвичай уточнюємо, чи потрібен зворотний. І тут виникає мовна плутанина: одні кажуть "в одну сторону", інші – "в один бік". Філолог Віктор Дяченко звернув увагу на різницю між цими словами й запропонував формулювання, яке варто запам'ятати.

До речі! Із самим словом "квиток" теж пов'язана поширена мовна плутанина. В українській мові є і квиток, і білет, проте вони мають різні значення.

Такі мовні варіанти часто виникають через вплив російської мови, у якій слово "сторона" вживають у багатьох контекстах, де українці могли б сказати "бік". Через звичку переносити готові мовні конструкції в українське мовлення ці слова почали сприймати як взаємозамінні.

Проте така аналогія не завжди виправдана: "бік" і "сторона" мають власні значення та сфери вживання.

Коли вживаємо "бік"?

Іменник "бік" має кілька значень:

Це частина тулуба людини або тварини: болить правий бік, лежати на боці, тримати руки в боки.

Так називають одну з поверхонь предмета: лицьовий бік тканини, зворотний бік медалі, боки коробки.

Ще одне важливе значення – напрямок або місце, куди спрямований рух. Наприклад, перейти на інший бік вулиці, повернути в бік вокзалу, вітер дме з південного боку.

Слово використовують і в переносному значенні: позитивний бік справи, з материного боку, поглянути на проблему з іншого боку.

Коли доречна "сторона"?

Це слово теж має власну сферу вживання:

Як математичний термін. У геометрії говоримо про сторони фігури – сторона трикутника або квадрата.

У географії – про сторони світу, рідну сторону, далеку сторону.

Окреме значення – учасники певних відносин або процесів. Тому правильно говорити "потерпіла сторона", "сторони договору", "сторони конфлікту".

Є й випадки, коли обидва слова можливі, але мають різні відтінки. Наприклад, "з одного боку, ситуація складна, а з другого – є можливості" – тут зіставляємо обставини. Натомість "сторони підписали угоду" – йдеться про учасників домовленості.

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То як усе-таки говорити про квиток?

Віктор Дяченко пояснює, що в українській мові для позначення поїздки без повернення краще використовувати вислів "в один кінець". Відповідно, якщо запланована подорож туди й назад, можна сказати "в обидва кінці".

Отже, природно звучатимуть такі речення:

"Купив квиток на потяг в один кінець",

"Оплатили подорож в обидва кінці".

То як сказати правильно про квитки: дивіться відео від Віктора Дяченка

Таку рекомендацію філолога варто враховувати, адже слова "бік" і "сторона" не завжди можна механічно переносити в українське мовлення з конструкцій іншої мови.

Тож наступного разу, плануючи подорож без повернення, обирайте квиток в один кінець.