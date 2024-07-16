Офіс освітнього омбудсмена матиме нового очільника

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на посаду освітнього омбудсмена. Уже створили спеціальну комісію, яку очолює заступник керівника відомства Михайло Винницький.

Ця комісія і відбиратиме претендентів на посаду. У МОН зазначають, що освітній омбудсмен – важлива посада в системі захисту прав у сфері освіти. Основне його завдання – забезпечувати права та свободи людини, а також громадянина у сфері освіти.

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Хто може брати участь у конкурсі

Кандидати на посаду освітнього омбудсмена повинні відповідати таким критеріям:

мати громадянство України;

вільно володіти державною мовою;

мати вищу освіту;

мати досвід роботи у сфері освіти або науки не менше, ніж 5 років;

проживати в Україні протягом останніх 5 років.

світнім омбудсменом не може бути особа, яка має судимість, обмежена в дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду. Крім того, ця посада несумісна з іншими видами оплачуваної діяльності, крім викладацької, наукової та творчої.

Детальну інформацію про права, обов'язки та діяльність освітнього омбудсмена можна знайти в Положенні про освітнього омбудсмена, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 року № 491.

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Які документи треба подати

Для участі в конкурсі претенденти мають подати пакет документів, який містить:

заяву про участь у доборі;

особовий листок з обліку кадрів із фотографією розміром 3х4 см;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання (якщо є);

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки;

письмову згоду на збір та оброблення персональних даних;

копію посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Кандидати можуть на власний розсуд подавати додаткові документи, які підтверджують їхні професійні якості та досягнення.

Документи прийматимуть до 28 липня. Їх можна подати особисто або надіслати поштою за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Берестейський, 10, кім. 136, 138, м. Київ, 01135.

МОН запрошує долучитися до конкурсу фахівців, які мають значний досвід у сфері освіти та готові активно захищати права всіх учасників освітнього процесу.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефонами: (044) 481-47-92 або (044) 481-32-35.

Зазначимо, Офіс освітнього омбудсмена з 2019 року очолює Сергій Горбачов.