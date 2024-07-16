Офис образовательного омбудсмена будет иметь нового руководителя

Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на должность образовательного омбудсмена. Уже создали специальную комиссию, которую возглавляет заместитель руководителя ведомства Михаил Винницкий.

Эта комиссия и будет отбирать претендентов на должность. В МОН отмечают, что образовательный омбудсмен – важная должность в системе защиты прав в сфере образования. Основная его задача – обеспечивать права и свободы человека, а также гражданина в сфере образования.

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Кто может участвовать в конкурсе

Кандидаты на должность образовательного омбудсмена должны соответствовать следующим критериям:

иметь гражданство Украины;

свободно владеть государственным языком;

иметь высшее образование;

иметь опыт работы в сфере образования или науки не менее, чем 5 лет;

проживать в Украине в течение последних 5 лет.

светлым омбудсменом не может быть лицо, которое имеет судимость, ограничено в дееспособности или признано недееспособным по решению суда. Кроме того, эта должность несовместима с другими видами оплачиваемой деятельности, кроме преподавательской, научной и творческой.

Подробную информацию о правах, обязанностях и деятельности образовательного омбудсмена можно найти в Положении об образовательном омбудсмене, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 6 июня 2018 года № 491.

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Какие документы нужно подать

Для участия в конкурсе претенденты должны подать пакет документов, который содержит:

заявление об участии в отборе;

личный листок по учету кадров с фотографией размером 3х4 см;

автобиографию;

копии документов о высшем образовании, научную степень и ученое звание (если есть);

копию паспорта, заверенную претендентом;

копию трудовой книжки;

письменное согласие на сбор и обработку персональных данных;

копию удостоверения о свободном владении государственным языком.

Кандидаты могут по своему усмотрению подавать дополнительные документы, подтверждающие их профессиональные качества и достижения.

Документы будут принимать до 28 июля. Их можно подать лично или отправить по почте по адресу: Министерство образования и науки Украины, проспект Берестейский, 10, ком. 136, 138, г. Киев, 01135.

МОН приглашает присоединиться к конкурсу специалистов, которые имеют значительный опыт в сфере образования и готовы активно защищать права всех участников образовательного процесса.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: (044) 481-47-92 или (044) 481-32-35.

Отметим, Офис образовательного омбудсмена с 2019 года возглавляет Сергей Горбачев.