Не "орешник": як правильно українською назвати цей кущ

Слово "орешник" останніми роками ми чуємо не лише в розмовах про рослини. Але якщо говоримо про кущ, який восени дарує нам горіхи, то маємо свою назву.

Як назвати цей кущ зі смачними плодами українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не "орешник" – як українською назвати кущ?

Побачили кущ із горіхами – і так і хочеться сказати "орешник". Здавалося б, звичайний лісовий кущ – чому навколо його назви стільки плутанини?

Бо російське "орешник", як власна назва, уже має дуже неприємне значення.

Якщо мова іде про кущ, на якому достигають знайомі нам лісові горіхи, то українською – це ліщина.

Слово "ліщина" має дуже давню історію. Етимологи пов'язують його з праслов'янськими формами lěska, lěsčina, а ті – з давньою основою lěsъ "ліс". Тобто первісно назва могла бути пов'язана з лісовим деревом або лісовим плодом. Щоправда, етимологія слова має й інші гіпотези, тому говорити про це як про остаточно доведене походження не варто.

До речі, слово "ліщина" зовсім не нове. Воно давно зафіксоване в українських словниках: у словнику 1928 року читаємо: "Ліщина – Орешник, Coryllus Avellana L." Там само подано й назву "ліщаник" як відповідник до "ліщина".

Тож правильно сказати:

кущ ліщини ;

; зарості ліщини ;

; гілка ліщини ;

; лісові горіхи ростуть на ліщині.

І слово "горішник" теж не помилка – його фіксують українські словники як назву цієї рослини.

Тож маємо кілька назв:

ліщина,

ліщаник,

ліщаниця,

ліска,

горішник,

горішина ,

лісовий горіх.

І справді, ліщина – типовий лісовий кущ, який навесні зацвітає сережками одним з перших. Тож у його назві збереглася пам'ять про його природне середовище.

Зауважимо, що ліщина і фундук – не одне й те саме. Єдине між ними спільне, – вони з одного роду. Фундук зараз вирощують як садовий кущ, у якого значно більші їстівні плоди.

Коли "орєшнік" не перекладаємо?

Є ще один нюанс, який сьогодні особливо важливий. Якщо ми говоримо не про рослину, а про російську ракету, назву "Орешник" не перекладаємо як "ліщина". У такому контексті це власна назва, яку українською передають як "Орєшнік".

Назву російської ракети не варто змішувати з українською назвою рослини.

Цікаво! Схожа ситуація і з іншою назвою рослини, яку теж калькують – "піон". Українською ця квітка – півонія, а "Піон" – це назва радянської 203-міліметрової самохідної гаубиці.

Смакуйте горіхи і не плутайте назву, бо сьогодні цей росіянізм особливо неприємний.