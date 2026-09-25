Как называется этот куст с вкусными плодами на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "орешник" – как на украинском языке назвать этот куст?

Увидели куст с орехами – и так и хочется сказать "орешник". Казалось бы, обычный лесной куст – почему бы вокруг его названия столько путаницы?

Потому что русское "орешник", как собственное название, уже имеет очень неприятное значение.

Если речь идет о кусте, на котором созревают знакомые нам лесные орехи, то на украинском языке это "ліищина".

Слово "ліщина" имеет очень древнюю историю. Этимологи связывают его с праславянскими формами lěska, lěsčina, а те – с древней основой lěsъ "ліс". То есть изначально название могло быть связано с лесным деревом или лесным плодом. Правда, у этимологии слова есть и другие гипотезы, поэтому говорить об этом как об окончательно доказанном происхождении не стоит.

Кстати, слово "лищина" вовсе не новое. Оно давно зафиксировано в украинских словарях: в словаре 1928 года читаем: "Лищина – орешник, Coryllus Avellana L.". Там же приведено и название "ліщаник" как соответствие слову "лищина".

Поэтому правильно сказать:

кущ ліщини ;

; зарості ліщини ;

; гілка ліщини ;

; лісові горіхи ростуть на ліщині.

И слово "горішник" тоже не является ошибкой – его фиксируют украинские словари как название этого растения.

Итак, у нас есть несколько названий:

ліщина,

ліщаник,

ліщаниця,

ліска,

горішник,

горішина,

лісовий горіх.

И действительно, "ліщина" – типичный лесной кустарник, который весной одним из первых зацветает сережками. Поэтому в его названии сохранилась память о его естественной среде обитания.

Отметим, что "ліщина" и "фундук" – не одно и то же. Единственное, что их объединяет, – они из одного рода. Фундук сейчас выращивают как садовый кустарник, у которого значительно больше съедобных плодов.

Когда слово "орешник" не переводится?

Есть еще один нюанс, который сегодня особенно важен. Если мы говорим не о растении, а о российской ракете, название "Орешник" не переводим как "ліщина". В таком контексте это собственное название, которое и на украинском языке передается как "Орешник".

Название российской ракеты не следует путать с украинским названием растения.

Интересно! Похожая ситуация и с другим названием растения, которое тоже калькируют – "пион". На украинском языке этот цветок – пивония, а "Пион" – это название советской 203-миллиметровой самоходной гаубицы.

Наслаждайтесь орехами и не путайте название, ведь сегодня этот русизм особенно неприятен.