У частині шкіл перенесли осінні канікули: де учні відпочиватимуть аж взимку

У кінці жовтня більшість школярів в Україні піде на осінні канікули. Відпочиватимуть діти здебільшого тиждень.

Однак у частині шкіл у нашій державі перенесли осінні канікули. Де саме і коли там учні підуть на відпочинок, розповідає 24 Канал.

Скільки відпочиватимуть учні, та хто це вирішує?

У межах цього навчального року школи можуть самостійно погоджувати не лише дату завершення навчання, а й дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.

Управління освіти лише можуть рекомендувати орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.

Що важливо, протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.

Цьогоріч більшість школярів піде на відпочинок 27 жовтня і повернеться на навчання 3 листопада.

Де в Україні не буде осінніх канікул?

У частині шкіл нашої держави цьогоріч скасували осінні канікули. Учні відпочиватимуть довше взимку.

Зокрема, відмовилися від відпочинку восени школи Одеської області.

Також на перенесення осінніх канікул наважились ще кілька громад з різних регіонів України, зокрема: