Свято буде незабутнім: які вірші вивчити на останній дзвоник
У 2023 році останній дзвоник в українських школах лунає у різні дні. Також свято відбувається у межах різних форматів.
Усе залежить від безпекової ситуації у регіонах. І поки учні деяких міст ще очікують на останній дзвоник, 24 Канал пропонує красиві вірші на свято.
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Красиві вірші на останній дзвоник 2023
Останній дзвоник у 2023 році лунає як наживо, так і онлайн. Онлайн у тих школах, які розташовані у потенційно небезпечному регіоні чи не мають укриття.
Гучні святкування цьогоріч через війну не передбачені. Однак учні можуть подякувати вчителям та школі за знання такими віршами:
***
Для вас ми лишень діти,
Пустунці лише малі.
То ж прийміть від нас всі квіти,
Що ростуть на цій землі.
І прийміть усі вітання,
Що в душі у нас живуть.
За любов палку й старання,
Що від вас до нас ідуть.
Ми у школі підростали,
Та біжить невпинно час.
Величенькі всі ми стали,
Підемо у 2 клас.
Побажання безконечні,
Голосочків ніжний дзвін...
То ж спасибі вам сердечне,
І низький-низький уклін.
***
Нам завжди було цікаво,
Ми стали, мов одна сім'я.
Життя проходило яскраво
В країні – школа на ім'я!
Це наша – початкова школа,
Усе тут радістю бриніти.
Шум, радість, щастя, гра довкола
Нам тут цікаво жити!
***
Між степами, між лісами,
Тільки вийдеш на поріг,
Пролягають перед нами
Просто тисячі доріг.
На яку із них ступити,
Щоб удачу принесла?
Щоб у щасті потім жити
І щоб доля розцвіла...
Доле, будь до нас прихильна,
Дай в житті дороговказ.
Щоб була в нас доля вільна
Й сонце сяяло для нас...
***
Що заплановано було – усе зробили!
Хоч і затрачено енергії багато.
Та основне – дітей учили і любили
Й щодень у школі – це робота й свято!
То ж дякуємо щиро за роботу,
За свято, що в душі жило щоденно.
І за порядність, мудрість і турботу,
Яка ішла від вас до всіх натхненно.
Що ж, рік прожито й знову плани, плани…
Нові завдання десь на видноколі.
Учителі, директор в школі – це титани,
Бо це ж не просто так, а поклик долі!
***
З шкільного найріднішого порогу,
З найкращої юнацької весни
У добрий час, у світлу путь-дорогу
Благословляємо вас, доньки і сини!
І хлібом-сіллю радо проводжаєм,
Щоб вам жилось в достатку і теплі.
Ми від душі вам, діточки, бажаєм
Любові, миру, щастя на землі!