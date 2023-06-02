Все зависит от ситуации в ситуации в регионах. И пока ученики некоторых городов еще ожидают последнего звонка, 24 Канал предлагает красивые стихи на праздник.

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Последний звонок в 2023 году раздается как вживую, так и онлайн. Онлайн в школах, которые расположены в потенциально опасном регионе или не имеют укрытия.

Громкие празднования в этом году из-за войны не предусмотрены. Однако ученики могут поблагодарить учителей и школу за знание следующими стихами (на украинском):

***

Для вас ми лишень діти,

Пустунці лише малі.

То ж прийміть від нас всі квіти,

Що ростуть на цій землі.

І прийміть усі вітання,

Що в душі у нас живуть.

За любов палку й старання,

Що від вас до нас ідуть.

Ми у школі підростали,

Та біжить невпинно час.

Величенькі всі ми стали,

Підемо у 2 клас.

Побажання безконечні,

Голосочків ніжний дзвін...

То ж спасибі вам сердечне,

І низький-низький уклін.

***

Нам завжди було цікаво,

Ми стали, мов одна сім'я.

Життя проходило яскраво

В країні – школа на ім'я!

Це наша – початкова школа,

Усе тут радістю бриніти.

Шум, радість, щастя, гра довкола

Нам тут цікаво жити!

***

Між степами, між лісами,

Тільки вийдеш на поріг,

Пролягають перед нами

Просто тисячі доріг.

На яку із них ступити,

Щоб удачу принесла?

Щоб у щасті потім жити

І щоб доля розцвіла...

Доле, будь до нас прихильна,

Дай в житті дороговказ.

Щоб була в нас доля вільна

Й сонце сяяло для нас...

***

Що заплановано було – усе зробили!

Хоч і затрачено енергії багато.

Та основне – дітей учили і любили

Й щодень у школі – це робота й свято!

То ж дякуємо щиро за роботу,

За свято, що в душі жило щоденно.

І за порядність, мудрість і турботу,

Яка ішла від вас до всіх натхненно.

Що ж, рік прожито й знову плани, плани…

Нові завдання десь на видноколі.

Учителі, директор в школі – це титани,

Бо це ж не просто так, а поклик долі!

***

З шкільного найріднішого порогу,

З найкращої юнацької весни

У добрий час, у світлу путь-дорогу

Благословляємо вас, доньки і сини!

І хлібом-сіллю радо проводжаєм,

Щоб вам жилось в достатку і теплі.

Ми від душі вам, діточки, бажаєм

Любові, миру, щастя на землі!