Родина полеглого у війні з Росією учасника Революції гідності, аналітика та художника Остапа Бринського започатковує меморіальну академічну стипендію. Її призначатимуть студентам магістерської програми "Антикорупційні студії" у Києво-Могилянській академії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці культурно-мистецького центру освітнього закладу.

Що відомо про стипендію пам'яті?

Збір внесків для стипендії розпочне відкриття виставки робіт "Алієнізація свідомості" Остапа Бринського. Вона триватиме з 14 по 31 жовтня у культурно-мистецькому центрі Києво-Могилянської академії.

Ми експонуємо повну колекцію робіт, а також творчих текстів та інших артефактів митця і захисника. Найголовніша частина творчого доробку Остапа – картини, виконані у форматі піксель-арту, об'єднані "космічною" тематикою. Для мене важливо привезти ці роботи в Київ, у стіни alma-mater, де формувалися його погляди, де вирувало його життя, де він знайшов друзів і мене,

– написала дружина Остапа Бринського Младена Качурець у Facebook.

Під час відкриття виставки 14 жовтня також продаватимуть мерч з роботами Остапа Бринського. Кошти скерують на наповнення стипендії пам'яті воїна та митця. Благодійний внесок також можна зробити на рахунок "Києво-Могилянської фундації".

Що відомо про Остапа Бринського?

Остап Бринський – учасник Революції гідності, випускник Києво-Могилянської академії, аналітик, художник та військовослужбовець. Народився 30 липня 1987 року в Івано-Франківську в родині митця Богдана Бринського та власниці галереї-рамарні Оксани Бринської.

За освітою — філософ. Працював аналітиком у благодійному фонді "Пацієнти України" та у центрі "Антикорупційна платформа". Також був регіональним координатором з медичних закупівель і керівником "Агенції відновлення та розвитку".

Як митець Остап Бринський працював у стилі піксель-арту під псевдонімом Bob SP, грав на гітарі та співав.

До лав Держприкордонслужби долучився під час великої війни. Боронив Донеччину. Загинув 19 серпня 2023 року поблизу Бахмута. У нього залишилися батьки, дружина, донька.

Президент Зеленський посмертно нагородив воїна орденом "За мужність" III ступеня.