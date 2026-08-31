В Україні у новому навчальному році у школах навчатимуться 3 мільйони дітей. До першого класу підуть орієнтовно 240 тисяч учнів.

Це на 10% менше ніж торік. Про це в ефірі телемарафону заявила членкиня Комітету ВРУ з питань молоді та спорту Ірина Борзова.

Скільки учнів підуть у перший клас

Нардепка зазначила, що школи можуть працювати очно лише якщо мають укриття. Станом на сьогодні таких закладів освіти є 11 375.

Борзова також зазначила, що орієнтовно 2,2 мільйона учнів навчатимуться очно. Ще 700 – 800 тисяч – у межах змішаного формату. А близько 200 тисяч учнів, які проживають на прифронтових територіях, здобуватимуть освіту повністю дистанційно.

Також дистанційно, за її даними, навчатимуться 400 тисяч українських школярів, які перебувають за кордоном.

Нардепка також повідомила, що у Києві 95% шкіл готові до очного навчання. Водночас заклади освіти індивідуально ухвалюватимуть рішення щодо очного, дистанційного або змішаного формату навчання. Батьки також мають право обирати формат навчання.

Як вчитимуться учні у Києві

У Києві перший тиждень навчального року у школах має розпочатися в очно-дистанційному форматі. Водночас заклади освіти мають бути готові оперативно змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.

Загалом у столиці України опрацювали різні формати можливої організації навчального процесу. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У місті можуть діяти різні варіанти навчання: від проведення занять в укриттях для молодших школярів до змішаного чи дистанційного навчання. Також розглядають можливість роботи у другу зміну.