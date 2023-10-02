Учитель має розпізнати в учневі іскру, яка розвине талант цієї дитини. При цьому школярі не повинні переступати межу совісті, гідності й творити не лише свій, а й успіх держави.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів Василь Дяків – учитель історії та громадянської освіти, переможець національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2020. І пояснив: наше суспільство має утверджувати та розвивати українську ідентичність. Українці не мають сумніватися у тому, хто вони і повинні захищати й розвивати нашу державу.

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Яку найголовнішу рису має розвинути вчитель в учневі

Натомість навіть у час війни частина українців – патріоти і розуміють українську ідентичність, а частина – представники "русского міра", заявив педагог. При цьому акцентував, що найстрашнішою і значною частиною українського суспільства є ті, кому "какая разніца".

Явище пристосуванства у нас значне через те, що тривалий час ми не мали держави. З одного боку – страшно, що зараз триває війна, це трагедія, але з іншого – будь-яка війна прискорює процес творення політичної нації у новітній історії,

– наголосив Дяків.

І додав, що ще до 22 лютого 2024 року мало хто міг уявити, що нашій державі так допомагатиме світ. Також те, що Україні нададуть статус кандидата в члени ЄС.

Тобто учнів потрібно вчити цінувати себе і свою державу. Тоді це буде для них цінністю, яку вони захищатимуть і яка захищатиме їх,

– резюмував найкращий вчитель України 2020 року.