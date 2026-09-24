У МОН розповіли, скільки закладів освіти росіяни зруйнували та пошкодили в Україні
За час повномасштабної війни росіяни зруйнували та пошкодили понад 4 тисячі закладів освіти в Україні.
Про це на брифінгу сказав міністр освіти і науки Андрій Бутенко, передає Укрінформ.
Скільки закладів освіти росіяни зруйнували в Україні
Посадовець заявив, що де-факто щодня чуємо новини, що був пошкоджений заклад освіти в Україні.
Ми зараз маємо понад 4 тисячі зруйнованих та пошкоджених навчальних закладів по країні. Так, цього тижня мали великі пошкодження двох університетів, були і різні дрібні пошкодження,
– повідомив Бутенко.
І уточнив, що майже щодня внаслідок російських атак є також руйнування дитсадків та шкіл. Де-факто щотижня також є інфраструктурні руйнування закладів вищої та академічної освіти.
Бутенко при цьому акцентував, що реконструкція закладів освіти – це не просто відновлення будівель, а й питання стабільності громад і регіонів.
Якщо працює заклад освіти, люди можуть залишатися (у громаді – ред.), спокійно можуть іти на роботу, якщо там є безпечні умови для дітей. Це про нашу стійкість,
– заявив міністр.
І нагадав, що уряд виділив 6 мільярдів гривень на будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти.
Скільки саме закладів освіти понищив ворог
Згодом у МОН України 24 Каналу уточнили, що росіяни знищили в Україні 428 закладів освіти. Пошкодили при цьому 4278. Загалом руйнувань зазнали 4 706 закладів освіти.
Також у відомстві розповіли, що у країні вже відновили 1990 закладів освіти, у 1594 – триває поточний ремонт, а й у 396 – капітальний ремонт.
- Раніше ми інформували, що росіяни вкотре атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки вночі у понеділок, 21 вересня, пошкоджений один із корпусів закладу вищої освіти.