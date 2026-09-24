Про це на брифінгу сказав міністр освіти і науки Андрій Бутенко, передає Укрінформ.

Скільки закладів освіти росіяни зруйнували в Україні

Посадовець заявив, що де-факто щодня чуємо новини, що був пошкоджений заклад освіти в Україні.

Ми зараз маємо понад 4 тисячі зруйнованих навчальних закладів по країні, ще більшу кількість пошкоджених. Так, цього тижня мали великі пошкодження двох університетів, були і різні дрібні пошкодження,

– повідомив Бутенко.

І уточнив, що майже щодня внаслідок російських атак є також руйнування дитсадків та шкіл. Де-факто щотижня також є інфраструктурні руйнування закладів вищої та академічної освіти.

Бутенко при цьому акцентував, що реконструкція закладів освіти – це не просто відновлення будівель, а й питання стабільності громад і регіонів.

Якщо працює заклад освіти, люди можуть залишатися (в громаді – ред.), спокійно можуть іти на роботу, якщо там є безпечні умови для дітей. Це про нашу стійкість,

– заявив міністр.

І нагадав, що уряд виділив 6 мільярдів гривень на будівництво укриттів у закладах загальної середньої освіти.