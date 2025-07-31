Україна визнаватиме освіту, здобуту на ТОТ: новий порядок
- Україна визнаватиме результати навчання, здобуті на тимчасово окупованих територіях.
- Правило діє для професійної та вищої освіти, за винятком магістерських програм, окрім медичних, фармацевтичних і ветеринарних.
- Процедура включає подання заяви, співбесіду, оцінювання навчальних результатів та затвердження результатів навчання.
Україна визнаватиме результати навчання, здобуті на тимчасово окупованих територіях. Мовиться про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіти.
Уряд погодив відповідний Порядок від 15 липня 2025 року № 871. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
До теми Скільки українських учнів перебувають на ТОТ та чи вчаться у нашій системі освіти
Чи визнаватимуть освіту, здобуту на ТОТ?
️Затверджений Порядок передбачає такі основні етапи процедури:
подання заяви, освітньої декларації та інших документів до закладу освіти;
проведення співбесіди між заявником і комісією;
ухвалення комісією рішення про можливість проведення оцінювання;
оцінювання результатів навчання у визначених формах;
оформлення комісією протоколу з рекомендаціями за результатами оцінювання;
затвердження очільником закладу наказу про визнання результатів навчання на підставі висновків комісії.
У додатках до документа перелічили відповідні спеціальності та професії.
Не підлягають визнанню результати, здобуті на магістерському, освітньо-науковому або освітньо-творчому рівнях. Виняток – магістерські програми медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, які буде враховано,
– повідомив омбудсмен.
За його словами, це рішення дає можливість людям з ТОТ повернутися в український простір і стати активними учасниками відновлення та розвитку країни.
- Раніше освітній омбудсмен Надія Лещик розповідала, що на ТОТ перебувають близько 600 тисяч дітей. Кількість учнів з тимчасово окупованих територій, які приєднались до української системи освіти, цьогоріч зменшилася.