Україна визнаватиме результати навчання, здобуті на тимчасово окупованих територіях. Мовиться про професійну (професійно-технічну), фахову передвищу та вищу освіти.

Уряд погодив відповідний Порядок від 15 липня 2025 року № 871. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

До теми Скільки українських учнів перебувають на ТОТ та чи вчаться у нашій системі освіти

Чи визнаватимуть освіту, здобуту на ТОТ?

️Затверджений Порядок передбачає такі основні етапи процедури:

подання заяви, освітньої декларації та інших документів до закладу освіти;

проведення співбесіди між заявником і комісією;

ухвалення комісією рішення про можливість проведення оцінювання;

оцінювання результатів навчання у визначених формах;

оформлення комісією протоколу з рекомендаціями за результатами оцінювання;

затвердження очільником закладу наказу про визнання результатів навчання на підставі висновків комісії.

У додатках до документа перелічили відповідні спеціальності та професії.

Не підлягають визнанню результати, здобуті на магістерському, освітньо-науковому або освітньо-творчому рівнях. Виняток – магістерські програми медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування, які буде враховано,

– повідомив омбудсмен.

За його словами, це рішення дає можливість людям з ТОТ повернутися в український простір і стати активними учасниками відновлення та розвитку країни.