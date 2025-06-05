Молодь у війську зможе здобувати освіту без відриву від служби

Молодь, яка перебуває у війську, зможе здобувати освіту без відриву від служби. Відповідні зміни містить погоджений за основу нардепами законопроєкт №13235.

"За" проголосували 252 народні обранці. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення нардепа Ярослава Железняка.

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Молодь у війську зможе паралельно здобувати освіту

Документ гарантує для військовослужбовців віком від 18 до 24 років право на здобуття освіти. Таку можливість отримають ті воїни, які долучилися до армії шляхом мобілізації або підписання контракту.

Відповідно до законопроєкту, молодь, що служить у війську, зможе навчатися у вишах та коледжах без відриву від служби. За такими студентами також зберігатимуть місце навчання та стипендії на період служби, а на час здобуття освіти – можливості брати для цього відпустку.

Рішення спрямоване на підтримку молоді, яка захищає державу, а також на мотивацію до проходження військової служби, забезпечення доступу до освіти і створення умов для подальшої самореалізації після служби,

– заявили у Раді.

Раніше в Міноборони пояснювали, що таке навчання військовослужбовців не має перешкоджати виконанню ними обов'язків за займаною посадою в армії.

Зараз здобувати освіту під час служби мають право лише захисники серед рядового, сержантського та старшинського ряду, які служать за контрактом, та офіцери, що здобули вищу освіту за держзамовленням та прослужили термін, рівний тривалості навчання.