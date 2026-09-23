"Отнюдь": як українською сказати, щоб не втратити емоцію
Почули "отнюдь" і начебто все зрозуміли. Але якщо замислитися: а як це сказати українською?
Як передати його українською, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".
Як українською сказати "отнюдь"?
"Отнюдь" часто прослизає в мовлення українців, майже непомітно, під впливом російськомовного контенту з соціальних мереж. Його часто кажуть, коли хочеться заперечити щось категорично.
Російське "отнюдь" походить від сполучення "от" і давнього "нюдь" – "примус", "примушування"; первісний сенс пов'язаний із запереченням будь-якого примусу чи можливості.
Але українською для цього є прості й дуже природні слова. І словники пропонують чимало варіантів, які можна дібрати до різних ситуацій чи емоційного стану. Тому залежно українською можна сказати:
- "Зовсім ні!"
- "Аж ніяк!"
- "Ні в якому разі!"
- "В жодному разі!"
- "Жадною/жодною мірою!"
- "Жадним/жодним способом!"
- "Ані трохи!"
- "Ніяким чином!"
- "Ніяким світом!"
- "Ніяким робом!"
- "Зовсім не так."
- "Це неправда!"
Як бачимо, в українській для цього значення є свої природні і значно виразніші конструкції. Тож замість "Отнюдь не так" – "Зовсім не так" або "Аж ніяк не так".
Обратите внимание! Русские эмоциональные слова или кальки с них встречаются часто. Но стоит обратить внимание или знать, что по-украински можно сказать точнее – русизмы исчезают. Недавно мы писали о типичной кальке – "у якості" и как её заменить.
Маленька заміна – і фраза вже звучить по-українськи природно. Обирайте і говоріть українською!