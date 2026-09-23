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Освіта Саморозвиток "Отнюдь": як українською сказати, щоб не втратити емоцію
23 вересня, 15:48
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"Отнюдь": як українською сказати, щоб не втратити емоцію

Олеся Кух

Почули "отнюдь" і начебто все зрозуміли. Але якщо замислитися: а як це сказати українською?

Як передати його українською, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

Як українською сказати "отнюдь"?

"Отнюдь" часто прослизає в мовлення українців, майже непомітно, під впливом російськомовного контенту з соціальних мереж. Його часто кажуть, коли хочеться заперечити щось категорично. 

Російське "отнюдь" походить від сполучення "от" і давнього "нюдь" – "примус", "примушування"; первісний сенс пов'язаний із запереченням будь-якого примусу чи можливості.

Але українською для цього є прості й дуже природні слова. І словники пропонують чимало варіантів, які можна дібрати до різних ситуацій чи емоційного стану. Тому залежно українською можна сказати:

  • "Зовсім ні!"
  • "Аж ніяк!"
  • "Ні в якому разі!"
  • "В жодному разі!"
  • "Жадною/жодною мірою!"
  • "Жадним/жодним способом!"
  • "Ані трохи!"
  • "Ніяким чином!"
  • "Ніяким світом!"
  • "Ніяким робом!"
  • "Зовсім не так."
  • "Це неправда!"

Як бачимо, в українській для цього значення є свої природні і значно виразніші конструкції. Тож замість "Отнюдь не так" – "Зовсім не так" або "Аж ніяк не так".

Обратите внимание! Русские эмоциональные слова или кальки с них встречаются часто. Но стоит обратить внимание или знать, что по-украински можно сказать точнее – русизмы исчезают. Недавно мы писали о типичной кальке – "у якості" и как её заменить.

Маленька заміна – і фраза вже звучить по-українськи природно. Обирайте і говоріть українською!

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