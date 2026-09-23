Як передати його українською, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".

Як українською сказати "отнюдь"?

"Отнюдь" часто прослизає в мовлення українців, майже непомітно, під впливом російськомовного контенту з соціальних мереж. Його часто кажуть, коли хочеться заперечити щось категорично.

Російське "отнюдь" походить від сполучення "от" і давнього "нюдь" – "примус", "примушування"; первісний сенс пов'язаний із запереченням будь-якого примусу чи можливості.

Але українською для цього є прості й дуже природні слова. І словники пропонують чимало варіантів, які можна дібрати до різних ситуацій чи емоційного стану. Тому залежно українською можна сказати:

"Зовсім ні!"

"Аж ніяк!"

"Ні в якому разі!"

"В жодному разі!"

"Жадною/жодною мірою!"

"Жадним/жодним способом!"

"Ані трохи!"

"Ніяким чином!"

"Ніяким світом!"

"Ніяким робом!"

"Зовсім не так."

"Це неправда!"

Як бачимо, в українській для цього значення є свої природні і значно виразніші конструкції. Тож замість "Отнюдь не так" – "Зовсім не так" або "Аж ніяк не так".

Обратите внимание! Русские эмоциональные слова или кальки с них встречаются часто. Но стоит обратить внимание или знать, что по-украински можно сказать точнее – русизмы исчезают. Недавно мы писали о типичной кальке – "у якості" и как её заменить.

Маленька заміна – і фраза вже звучить по-українськи природно. Обирайте і говоріть українською!