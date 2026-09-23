Как передать это слово на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Словопедию".
Как на украинском сказать "отнюдь"?
"Отнюдь" часто проскальзывает в речи украинцев, почти незаметно, под влиянием русскоязычного контента из социальных сетей. Его часто говорят, когда хочется категорически опровергнуть что-то.
Русское "отнюдь" происходит от сочетания "от" и древнего "нюдь" – "принуждение", "принуждать"; первоначальный смысл связан с отрицанием любого принуждения или возможности.
Но в украинском языке для этого есть простые и очень естественные слова. И словари предлагают немало вариантов, которые можно подобрать к разным ситуациям или эмоциональному состоянию. Поэтому на украинском языке можно сказать:
- "Аж ніяк!"
- "Зовсім ні!"
- "Ні в якому разі!"
- "В жодному разі!"
- "Жадною/жодною мірою!"
- "Жадним/жодним способом!"
- "Ані трохи!"
- "Ніяким чином!"
- "Ніяким світом!"
- "Ніяким робом!"
- "Зовсім не так."
- "Це неправда!"
Как видим, в украинском языке для этого значения есть свои естественные и гораздо более выразительные конструкции. Поэтому вместо "Отнюдь не так" – "Зовсім не так" или "Аж ніяк не так".
Зверніть увагу! Російські емоційні слова чи кальки на них трапляються часто. Але варто звернути увагу чи знати, що українськю можна сказати влучніше – росіянізми зникають. Нещодавно ми писали про типову кальку – "у якості" та як її замінити.
Небольшая замена – и фраза уже звучит по-украински естественно. Выбирайте и говорите на украинском!