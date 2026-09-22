Не "пахта": українську назву цього продукту ви могли ніколи не чути

Скільки назв українських страв і продуктів ми насправді знаємо? А скільки просто звикли говорити російською, навіть не замислюючись, що в українській для них давно є свої слова?

Чи є слово "пахта" в українській мові та як ще називається цей продукт українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що таке – "пахта"?

Ми можемо роками називати звичні речі російськими словами й навіть не помічати цього. Не тому, що українська їх не мала. Просто ці назви поступово витіснилися з повсякденного вжитку. Іноді достатньо відкрити старий словник або художню книжку, щоб здивуватися: "То ми ж мали своє слово, а я й не знав!"

Особливо добре це помітно на кухні. Назви продуктів, страв, начиння (тільки не кажіть – "утварь") десятиліттями переходили з однієї мови в іншу, а українські слова поступово випадали з повсякденного вжитку.

Ось хоча б цікаве слово "пахта". Для багатьох це звична назва молочного продукту, про користь якого можна прочитати у багатьох публікаціях в інтернеті та знайти чимало рецептів.

Словник української мови у 20-ти томах фіксує цю назву як термін для позначення рідини, що утворюється як побічний продукт під час збивання вершкового масла. З неї виготовляють кисломолочні продукти й напої, використовують у хлібопекарстві, кондитерській справі та навіть косметології.

Слово "пахта" чи "бахта" тюркського походження, ним називали бавовну чи виріб з неї – велике покривало. Можливо, назва виникла через асоціацію – щось біле та повітряне.

Крім того, ресурс "Горох" не фіксує це слово для позначення одного з продуктів набілу, але подає його у значенні – "оренда", та наводить приклад з літератури:

"Послухай, реб Мендель, віддай ти мені, Що дать обіцяв за дочкою! Пора нам на свій хліб .." Озвіривсь на мене старий. "На свій хліб? Якого ж ще хліба забаг ти?" "Я пахту візьму тут в сусідстві". (Іван Франко).

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Як сказати "пахта" українською?

Але якщо ми зазирнемо у давніші словники, то побачимо, що такого слова "пахта" ми не мали, а для позначення цієї молочної продукції користувалися геть іншими словами.

Рідину, яка залишається після збивання масла, в українській мові називали – "маслянкою". Слово "маслянка" можна буквально уявити: є масло – продукт зі збитих вершків, а є щось, що від нього залишилося.

Її фіксував ще Борис Грінченко у своєму "Словарі української мови". Тобто це не сучасна спроба вигадати український відповідник до "пахти", а слово, яке давно жило в українській мові.

Ба більше, "маслянка" зустрічається в українській художній літературі. У словнику Грінченка наведено приклади з творів Павла Чубинського та Степана Руданського. Отже, це було цілком живе побутове слово, пов'язане зі звичайним селянським життям.

Як ніколи старалася Уляна, змішуючи борошно пшеничне та гречане. Залила суміш найсвіжішою маслянкою. (Юрій Логвин).

(Юрій Логвин). І за стареньке шмаття з паненят для малих дітей, і за маслянку від панських корів, за все випадало [Білашисі] не раз "послухати" панів, коли не роботою, то чим іншим. (Леся Українка).

(Леся Українка). Припав циган до маслянки, .. Аж тут кума вареники З печі висуває. (Степан Руданський).

І є ще одна кумедна деталь: "маслянка" в українській мові – слово багатозначне. Це не тільки молочний продукт. У словниках вона також може означати посудину для масла, тобто – "масельничку".

"Маслянка" якраз нагадує: варто час від часу заглядати не лише в сучасний словник, а й у старі українські книжки. Там можна знайти чимало слів, які здаються нам новими, хоча вони набагато старші за нас.

Чим корисна "маслянка": дивіться відео

А що ж таке – "сколотини"?

І це ще не все. Українська мова логічна та асоціативна: щось зробили чи виготовили, а підсумок – виникло слово.

Для позначення "пахти" ми маємо ще два слова. І одне з них – вкрай рідкісне: почувши його, не одразу здогадаєшся, що мовиться про харчовий продукт.

Ви чули таке слово, як – "сколотини"? А саме так називають той самий побічний рідкий продукт, що одержують за збивання або сколочування солодковершкового й вершкового масла.

Виникло воно від "колотити" – в основі праслов'янське слово "*koltiti". Це і: бити, стукати; змішувати; трясти, коливати, порушувати стан спокою. А "сколотити" – щось перемішати. Усе логічно: колотити → сколочувати → сколотини.

Поївши добре вареників та карасів, у сметані жарених, та запивши сколотинами.., витягли [хорунженко з панотцем] самотужки по носатці тернівки. (Григорій Квітка-Основ'яненко).

(Григорій Квітка-Основ'яненко). У хаті пахло .. молоком і свіжими сколотинами. (Максим Рудь).

А на останок згадаємо ще одне слово – "кислянка", яким теж називали українці пахту. І тут уже інша асоціація – смак.

Тому, коли наступного разу побачите на пляшці етикетку "Маслянка" чи "Сколотини", не поспішайте думати, що перед вами якесь новітнє слово, вигадане для реклами. Ми просто знову повертаємо своє!