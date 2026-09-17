Здається, що "кухонна утварь" – цілком зрозуміле словосполучення. Але якщо хочемо говорити українською природно, варто згадати про свій відповідник. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

Не "кухонна утварь" – як правильно українською?

Каструлі стоять у шафі, ложки лежать у шухляді, миски чекають своєї черги, а на плиті щось тихенько кипить. Як назвати все це одним словом? Точно – не "кухонна утварь".

А що не так зі словом "утварь"? Воно – російське. Тому механічно переносити конструкцію "кухонная утварь" → "кухонна утварь" не варто.

В українській для такого випадку є чудове слово – начиння.

"Начиння" – це сукупність предметів, приладдя, речей, потрібних для певної роботи або діяльності. Тому на кухні до начиння можуть належати каструлі, сковорідки, миски, горщики, ложки, виделки, ножі та інші предмети.

Наприклад:

"Усе кухонне начиння вже помили".

"Господиня дістала з шафи потрібне начиння".

"Для випікання знадобиться спеціальне кухонне начиння".

Зверніть увагу! У слові наголос падає на "и" – начи́ння. Слово має форму тільки однини. У множині це слово не вживається.

А звідки взялося "начиння"?

Слово "начиння" пов'язане з праслов'янським činiti "робити" ("стежити за порядком"), похідне від činъ – "порядок, дія". У давнішій українській мові воно вживалося ширше, ніж сьогодні, і могло позначати різне спорядження, інвентар, приладдя, реманент, речі, необхідні для певної діяльності. Тому можна сказати: хатнє начиння, ремісниче начиння, церковне начиння.

Але не плутайте його зі словом "начинка", у кулінарії це те, чим начиняють – наприклад, мак у пампушках чи картопля у пиріжках.

Яка різниця між "начинкою" і "начинням": дивіться відео від "Укрмовний акцент"

Але його не заміниш лише словом "посуд", бо це – передусім предмети для приготування, подавання та споживання їжі. Та й "приладдя" – різноманітні предмети, пристрої, інструменти, потрібні для певної роботи. А "начиння" може охоплювати сукупність потрібних речей ширше.

Тож українська кухня має не тільки свої рецепти й традиції, а й власну назву для всього того розмаїття речей, без яких на ній не обійтися.