Чому в українській мові немає слова "посуда", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Дивіться також Пробка, затор чи корок: яке слово правильне для опису ситуації на дорогах

Не кажіть "посуда": як правильно українською?

Чашки, тарілки, миски, келихи, каструлі... Ми користуємося ними щодня, але навіть назву всіх цих речей нерідко вимовляємо неправильно. Багато хто звично каже – "посуда", хоча українська літературна мова пропонує інше слово.

Правильно – "посуд". Це вироби з глини, скла, металу тощо, які використовують для приготування або подавання їжі, напоїв і тощо, а також для зберігання харчових продуктів. Саме цю форму фіксують академічний "Словник української мови", Український правопис і словник "Горох".

Слово "посуда" вважають ненормативним, адже воно виникло під впливом російського.

Історія цього слова сягає праслов'янських часів. Воно пов'язане з дієсловом "судити" у його давньому значенні – "уміщати", "класти в посудину". Від цієї ж основи походять слова "посудина", "судок", "судно". Тобто спочатку йшлося не про самі речі, а про місткість, у якій щось зберігали або подавали.

Згодом слово "посуд" стало загальною назвою всіх предметів, призначених для приготування, подавання та зберігання їжі.

До речі, маємо і слово "посудина". Це окрема ємність: пляшка, банка, глечик, миска чи інший предмет, який може бути посудиною.

Цікаво! Українці мають й інше слово – начиння, яким називають і посуд, і всі господарські речі – сукупність предметів якої-небудь сфери застосування, ужитку, а кожен з них має свою назву, навіть кілька у різних регіонах, як-от "черпак".

Найдавніший посуд на території України археологи датують VII–VI тисячоліттями до нашої ери. Його виготовляли представники трипільської культури, а чимало глечиків і мисок прикрашали складними спіральними орнаментами, які й досі захоплюють дослідників. Майже у кожному історичному музеї України є зразки трипільського посуду.

Музей у Трипіллі: дивіться відео

#трипілля #музейкиїв #історія ♬ Mysterious and fantastic background music.(1283709) - Sauti @kyiv.talk Музей знаходиться у селі Трипілля на Київщині (вул. Героїв Трипілля, 12). Як доїхати автомобілем З Києва їдьте трасою H01 (Новообухівська). Після Обухова поверніть ліворуч на Трипілля. Можете їхати трасою Р01 — після зупинки «Плюти» поворот ліворуч через місто Українка до села Трипілля. У самому Трипіллі — зверніть ліворуч на повороті біля зупинки «Школа‑інтернат». Як дістатися громадським транспортом З автостанції «Видубичі» (Київ): • платформа №2 — автобус Київ‑Канів (через Ржищів), відправлення орієнтовно кожну годину; • платформа №20 — Київ‑Ржищів; • платформа №26 — маршрут №313 до Українки з подальшою пересадкою маршруткою або автобусом до Трипілля. Також з Контрактової площі: маршрутка до Ржищаїв, з якої можна дістатися Трипілля зупинкою «Школа‑інтернат». Електричкою Є пряме приміське сполучення: Київ Пасс. → Трипілля‑Дніпровське щодня. Від станції Трипілля‑Дніпровське можна пройти пішки близько 2,5 км або доїхати до музею на місцевому транспорті — дві зупинки, що курсують кожні 10‑20 хвилин. Додайте собі цю публікацію у збереження, аби в разі чого була під рукою. #київ

А сьогодні посуд – це про зручність, безпеку, екологічність, стиль, статус та настрій, бо вибір посуду для приготування, зберігання та сервірування – величезний!

Тож якщо хочете, щоб ваше мовлення звучало природно й відповідало нормам української мови, обирайте слово "посуд". Воно має давню історію, зафіксоване в словниках і вже багато століть є єдиною літературною назвою того, без чого не обходиться жодна кухня.