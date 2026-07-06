Почему в украинском языке нет слова "посуда" – рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

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Не говорите "посуда": как правильно по-украински?

Чашки, тарелки, миски, бокалы, кастрюли... Мы пользуемся ими каждый день, но даже названия всех этих предметов нередко произносим неправильно. Многие по привычке говорят – "посуда", хотя украинский литературный язык предлагает другое слово.

Правильно – "посуд". Это изделия из глины, стекла, металла и т. п., которые используются для приготовления или подачи еды, напитков и т. п., а также для хранения пищевых продуктов. Именно эту форму фиксируют академический "Словарь украинского языка", "Украинское правописание" и словарь "Горох".

Слово "посуда" считается ненормативным, ведь оно возникло под влиянием русского языка.

История этого слова уходит корнями в праславянские времена. Оно связано с глаголом "судити" в его древнем значении – "вмещать", "класть в сосуд". От этой же основы происходят слова "посудина", "судок", "судно". То есть изначально речь шла не о самих вещах, а о емкости, в которой что-то хранили или подавали.

Со временем слово "посуда" стало общим названием всех предметов, предназначенных для приготовления, подачи и хранения пищи.

Кстати, есть еще и слово "посудина". Это отдельная емкость: бутылка, банка, кувшин, миска или другой предмет, который может служить сосудом.

Интересно! У украинцев есть и другое слово – "начиння", которым называют и посуду, и все хозяйственные предметы – совокупность предметов какой-либо сферы применения, быта, а каждый из них имеет свое название, даже несколько в разных регионах, например "черпак".

Самую древнюю посуду на территории Украины археологи датируют VII–VI тысячелетиями до нашей эры. Ее изготавливали представители трипольской культуры, а многие кувшины и миски украшали сложными спиральными орнаментами, которые до сих пор восхищают исследователей. Почти в каждом историческом музее Украины есть образцы трипольской посуды.

Музей в Триполье: смотрите видео

#триполье #музеикиева #история ♬ Таинственная и фантастическая фоновая музыка.(1283709) - Sauti @kyiv.talk Музей находится в селе Триполье Киевской области (ул. Героев Триполья, 12). Как доехать на автомобиле Из Киева езжайте по трассе H01 (Новообуховская). После Обухова поверните налево на Триполье. Можно ехать по трассе Р01 – после остановки "Плюти" поверните налево через город Украинка в село Триполье. В самом Триполье – поверните налево на повороте возле остановки "Школа-интернат". Как добраться на общественном транспорте С автостанции "Выдубичи" (Киев): • платформа № 2 – автобус Киев–Канев (через Ржищев), отправление примерно каждый час; • платформа № 20 – Киев–Ржищев; • платформа № 26 – маршрут № 313 до Украинки с последующей пересадкой на маршрутку или автобус до Триполья. Также с Контрактовой площади: маршрутка до Ржищаев, откуда можно добраться до Триполья на остановке "Школа-интернат". На электричке: есть прямое пригородное сообщение: Киев-Пасс. → Триполье-Днепровское ежедневно. От станции Триполье-Днепровское можно пройти пешком около 2,5 км или доехать до музея на местном транспорте – две остановки, курсирующие каждые 10–20 минут. Добавьте эту публикацию в избранное, чтобы она была под рукой в случае необходимости. #киев

А сегодня посуда – это удобство, безопасность, экологичность, стиль, статус и настроение, ведь выбор посуды для приготовления, хранения и сервировки – огромный!

Поэтому, если хотите, чтобы ваша речь звучала естественно и соответствовала нормам украинского языка, выбирайте слово "посуд". Оно имеет давнюю историю, зафиксировано в словарях и уже много веков является единственным литературным названием того, без чего не обходится ни одна кухня.