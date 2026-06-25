Как правильно назвать автомобильную очередь на дороге, рассказываем со ссылкой на "Горох".
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Затор, корок или пробка – как говорить на украинском?
Крупные города сталкиваются с одной общей проблемой из-за значительного количества автомобилей каждое утро и каждый вечер – длинные автомобильные очереди. А вот в новостях и разговорах можно услышать несколько названий для этой ситуации: автомобильная пробка, затор, тянучка (тягнучка, тягучка) и затор. Какое из названий правильное на украинском языке?
Нам часто приходилось слышать: "Снова попал в пробку", и это выражение настолько привычно, что многие даже не задумываются, что здесь есть небольшая неточность.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Опираясь на словари и советы лингвистов, объясняем каждое значение слова.
- "Корком" называют кору пробкового дуба, изделия из этой коры, которыми закупоривают бутылки, а также каблуки на обуви, которые можно назвать и каблуками, и корками.
- "Пробка" имеет немало значений: кора; изделие из коры; название заглушки; препятствие для чего-либо; один из электрических предохранителей.
- "Тягучка", а не "тянучка/тягнучка" – это мягкая, тягучая конфета, изготавливаемая из молока и сахара.
"Затор" – искусственное препятствие или скопление людей, транспорта, создающее препятствие движению. Это самое точное определение для описания скопления автомобилей на дороге.
А синонимом для него является слово – пробка.
Поэтому следует говорить:
Из-за аварии на мосту образовался затор.
В утренний час пик город сковали заторы.
Чтобы обойти затор, водитель выбрал другой маршрут.
Про "пробку" по-закарпатски: смотрите видео
В народной речи можно услышать ещё одно меткое слово — "тягнучка" / "тянучка", которые являются русизмами, а на украинском языке правильная форма – "тягучка". Так, посредством образного сравнения называют медленное и утомительное движение транспорта, когда автомобили не стоят полностью, но продвигаются очень медленно. Например:
На выезде из города образовалась настоящая тягучка.
Из-за ремонта дороги водители несколько километров ехали в тягучке.
Поэтому, если речь идет о скоплении автомобилей, украинский язык предлагает точные и благозвучные слова – "затор " и "пробка". А "корок" лучше оставить для бутылки.