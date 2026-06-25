Как правильно назвать автомобильную очередь на дороге, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Затор, корок или пробка – как говорить на украинском?

Крупные города сталкиваются с одной общей проблемой из-за значительного количества автомобилей каждое утро и каждый вечер – длинные автомобильные очереди. А вот в новостях и разговорах можно услышать несколько названий для этой ситуации: автомобильная пробка, затор, тянучка (тягнучка, тягучка) и затор. Какое из названий правильное на украинском языке?

Нам часто приходилось слышать: "Снова попал в пробку", и это выражение настолько привычно, что многие даже не задумываются, что здесь есть небольшая неточность.

Опираясь на словари и советы лингвистов, объясняем каждое значение слова.

"Корком" называют кору пробкового дуба, изделия из этой коры, которыми закупоривают бутылки, а также каблуки на обуви, которые можно назвать и каблуками, и корками.

называют кору пробкового дуба, изделия из этой коры, которыми закупоривают бутылки, а также каблуки на обуви, которые можно назвать и каблуками, и корками. "Пробка" имеет немало значений: кора; изделие из коры; название заглушки; препятствие для чего-либо; один из электрических предохранителей.

имеет немало значений: кора; изделие из коры; название заглушки; препятствие для чего-либо; один из электрических предохранителей. "Тягучка", а не "тянучка/тягнучка" – это мягкая, тягучая конфета, изготавливаемая из молока и сахара.

а не "тянучка/тягнучка" – это мягкая, тягучая конфета, изготавливаемая из молока и сахара. "Затор" – искусственное препятствие или скопление людей, транспорта, создающее препятствие движению. Это самое точное определение для описания скопления автомобилей на дороге.

А синонимом для него является слово – пробка.

Поэтому следует говорить:

Из-за аварии на мосту образовался затор.

В утренний час пик город сковали заторы.

Чтобы обойти затор, водитель выбрал другой маршрут.

Про "пробку" по-закарпатски: смотрите видео

В народной речи можно услышать ещё одно меткое слово — "тягнучка" / "тянучка", которые являются русизмами, а на украинском языке правильная форма – "тягучка". Так, посредством образного сравнения называют медленное и утомительное движение транспорта, когда автомобили не стоят полностью, но продвигаются очень медленно. Например:

На выезде из города образовалась настоящая тягучка.

Из-за ремонта дороги водители несколько километров ехали в тягучке.

Поэтому, если речь идет о скоплении автомобилей, украинский язык предлагает точные и благозвучные слова – "затор " и "пробка". А "корок" лучше оставить для бутылки.