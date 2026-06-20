Об украинских эквивалентах известных научных терминов мы рассказываем со ссылкой на пояснения репетитора по языку Оксаны Николаевны.

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Каковы украинские эквиваленты известных терминов?

Часто мы даже не задумываемся, сколько иноязычных слов употребляем каждый день. Меридиан, дифтонг, сфера, стенография, авангард – эти термины давно стали привычными для украинского языка.

Однако мало кто знает, что у многих из них есть исконные украинские эквиваленты. Некоторые из них сегодня почти забыты, а некоторые до сих пор можно найти в словарях и научных трудах.

Давайте заглянем в историю этих слов и проследим их происхождение, а также узнаем, какие украинские эквиваленты предлагали языковеды.

"Південник" вместо – "меридиан" ( от латинского merῑdiānus "полуденный, южный", связанного с merῑdiēs "полдень; юг; середина") –

от латинского merῑdiānus "полуденный, южный", связанного с merῑdiēs "полдень; юг; середина") – "Скоропис", вместо – стенография (от греческого στενός "тесный, узкий" и γράφω "пишу", через немецкий — Stenografíe).

(от греческого στενός "тесный, узкий" и γράφω "пишу", через немецкий — Stenografíe). "Двозвук", вместо – дифтонг (от греческого δίφθογγος "имеющий два звука", состоящего из корней δι– "два" и φϑόγγος "голос, звук, речь", через латинское diphthongus).

(от греческого δίφθογγος "имеющий два звука", состоящего из корней δι– "два" и φϑόγγος "голос, звук, речь", через латинское diphthongus). "Передовий", вместо – авангардный ( от французского avant-garde, составленного из двух слов — avant "впереди").

от французского avant-garde, составленного из двух слов — avant "впереди"). "Охайний/чепурний", вместо – аккуратный (от латинского accūrātus "тщательный, точный").

– (от латинского accūrātus "тщательный, точный"). "Короткий виклад", вместо – дайджест (от латинского digerere , что буквально означает "распределять по местам", "сортировать", "классифицировать", через английский — digest).

(от латинского , что буквально означает "распределять по местам", "сортировать", "классифицировать", через английский — digest). Ограничение , вместо — лимит (от латинского līmes (родительный падеж līmitis) "граница, дорога между полями", через французское limite "граница, предел, лимит").

, вместо — (от латинского līmes (родительный падеж līmitis) "граница, дорога между полями", через французское limite "граница, предел, лимит"). "Царина", вместо "сфера" (от латинского сфера "шар; небесный глобус; орбита планеты; мяч", а это от греческого – σφαĩρα).

Украинские эквиваленты терминов: смотрите видео

Украинский язык имеет немало собственных соответствий международным научным терминам. Одни из них прижились, другие остались интересными страницами истории нашей терминологии.

Ранее мы писали, что украинцы разработали и собственную математическую терминологию, которую затем изъяли советские власти. Слышали ли вы когда-нибудь о "відрізну", "рядну", "залежник", "витвірну", "витинок"?