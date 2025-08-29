Об изъятых и забытых украинских математических терминах рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог филолога и языковеда из Киево-Могилянской академии Идеи Александровны.

Слышали ли вы такие термины?

Об изменениях в украинских словарях и принудительно изъятые слова в 1933 году, чтобы максимально приблизить украинский к "братскому русскому", свидетельствует и замена научной терминологии.

В частности, собственных, украинских математических терминов, которыми пользовались и которые изъяли и унифицировали с российскими. Вот что на что заменили:

абсцисса – была відрізна

ордината – была рядна

модуль – был залежник

производная – была витвырнна

сектор – был витинок

дроби: правильная и неправильная – были істая и неіста

непрерывный – был цланцюговий

– был периодический – был наворотний.

Конечно, мы можем утверждать, что эти изменения унифицировали научную терминологию, как и в случае метрической системы, а древние меры сохранились в пословицах и поговорках.

Однако, безусловно радует, что украинский язык самобытный и значительно богаче русского. Он создал и собственную терминологию и множество синонимов чуть ли не к каждому слову, чтобы говорить разнообразно. говорите на украинском!