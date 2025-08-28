Что означает "умличич", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения ресурса slovnyk.me.

Что такое "умлівіч"?

Язык никогда не перестанет нас удивлять, поскольку знать все слова, а их более 250 тысяч в украинском языке, невозможно.

Однако, время от времени, всплывает редко употребляемое (как 7 интересных наречий) или подзабытое слово и оно становится трендом, или просто западает в душу и ты начинаешь активно им пользоваться.

Остап Украинец – современный писатель, переводчик и исследователь языка, в одном из интервью об украинском языке, отметил, что его любимое слово – "умлівіч". А вы о нем слышали?

Оно указано в украинских словарях, и наиболее дословно приравнивается по значению к слову – мгновенно.

То есть, умлівіч – это мгновенно. Его можно встретить в произведениях многих украинских писателей, хотя, возможно, вы на него не обращали внимания: Иван Малкович, Дмитрий Павлычко, Олег Ольжич, Анатолий Днестровский, Зиновий Кныш, Дмитрий Донцов.

Активно им пользуется, в своих переводах произведений Уильяма Шекспира, Остап Тарнавский.

(1226) Це ж як сідає сонце, то земля

Росою квіти скроплює в долині;

Так само й служка смуток поділя,

їй жаль двох сонць, що з неба господині

В солоний океан спадають нині,

їх темні хвилі гасять умлівіч,

То й служка у сльозах, як в росах ніч

(William Shakespeare, "Lucrece" ("The Rape of Lucrece"), 1613).

***

Нашу справу полагодили умлівіч (Остап Тарнавський).

***

Годинника ударом лічу час,

Як ясний день пливе в погану ніч

І бачу, як фіялки розцвіт згас,

І кучері збіліли умлівіч;

Дерева горді збавлені листків,

Що балдахін були для череди;

Біліє бородата із возів

Вся зелень літа, зв'язана в снопи. (Переклад творів Шекспіра Остапа Тарнавського).

Замечательное, необычное и малоизвестное слово, которое стоит ввести в речевой оборот чаще – "Літо збігло умлівіч". Говорите на украинском красиво!