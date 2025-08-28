Що означає "умлівіч", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу slovnyk.me.

Дивіться також Чи можна казати "я вибачаюся" та як правильно просити вибачення: пояснення філологині

Що таке "умлівіч"?

Мова ніколи не перестане нас дивувати, оскільки знати усі слова, а їх понад 250 тисяч в українській мові, неможливо.

Однак, час від часу, зринає рідковживане (як 7 цікавих прислівників) чи призабуте слово і воно стає трендом, чи просто западає у душу і ти починаєш активно ним користуватися.

Остап Українець – сучасний письменник, перекладач і дослідник мови, в одному з інтерв'ю про українську мову, зазначив, що його улюблене слово – "умлівіч". А ви про нього чули?

Воно зазначене в українських словниках, та найбільш дослівно прирівнюється за значенням до слова – миттєво.

Тобто, умлівіч – це миттєво. Його можна зустріти у творах багатьох українських письменників, хоча, можливо, ви на нього не звертали уваги: Іван Малкович, Дмитро Павличко, Олег Ольжич, Анатолій Дністровий, Зиновій Книш, Дмитро Донцов.

Активно ним користується, у своїх перекладах творів Вільяма Шекспіра, Остап Тарнавський.

(1226) Це ж як сідає сонце, то земля

Росою квіти скроплює в долині;

Так само й служка смуток поділя,

їй жаль двох сонць, що з неба господині

В солоний океан спадають нині,

їх темні хвилі гасять умлівіч,

То й служка у сльозах, як в росах ніч

(William Shakespeare, "Lucrece" ("The Rape of Lucrece"), 1613).

***

Нашу справу полагодили умлівіч (Остап Тарнавський).

***

Годинника ударом лічу час,

Як ясний день пливе в погану ніч

І бачу, як фіялки розцвіт згас,

І кучері збіліли умлівіч;

Дерева горді збавлені листків,

Що балдахін були для череди;

Біліє бородата із возів

Вся зелень літа, зв'язана в снопи. (Переклад творів Шекспіра Остапа Тарнавського).

Чудове, незвичне і маловідоме слово, яке варто ввести у мовний обіг частіше – "Літо збігло умлівіч". Говоріть українською красиво!