Про вилучені та забуті українські математичні терміни розповідає 24 Канал, посилаючись на блог філологині та мовознавиці з Києво-Могилянської академії Ідеї Олександрівни.
Чи чули ви такі терміни?
Про зміни в українських словниках та примусово вилучені слова у 1933 році, щоб максимально наблизити українську до "братньої російської", свідчить і заміна наукової термінології.
Зокрема, власних, українських математичних термінів, якими послуговувалися та які вилучили та уніфікували з російськими. Ось що на що замінили:
- абсциса – була відрізна
- ордината – була рядна
- модуль – був залежник
- похідна – була витвірна
- сектор – був витинок
- дроби: правильний та неправильний – були істий і неістий
- неперервний – був ланцюговий
- періодичний – був наворотний.
Звичайно, ми можемо стверджувати, що ці зміни уніфікували наукову термінологію, як і у випадку метричної системи, а давні міри збереглась у прислів'ях та приказках.
Однак, безумовно тішить, що українська мова самобутня та значно багатша за російську. Вона створила і власну термінологію і безліч синонімів ледь не до кожного слова, щоб говорити різноманітно. говоріть українською!