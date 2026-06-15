Что означает слово "клепка" и откуда оно происходит, рассказываем со ссылкой на объяснение отца Юлиана Тымчука.

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Что такое клепка? И почему она может "не варить" или "браковать"?

В украинском языке есть слова, которые как будто пришли к нам прямо из мастерской ремесленника. Одно из них – клепка. Сегодня мы можем услышать выражение: "У нього не всі клепки на місці" или "Клепки не хватає". Но что же такое клепка на самом деле? Ведь переносное значение мы слышали, а основное – уже забыли.

Клепка – это узкая выпуклая деревянная дощечка, из которых складывали бочки, бочонки или ведра. Чтобы сосуд был прочным и не протекал, все клепки должны были плотно прилегать друг к другу.

Само слово "клепка" происходит от древнеславянского корня, связанного с глаголом "клепать" – бить, скреплять, соединять. Родственные слова есть во многих славянских языках. Изначально клепкой называли именно деталь, которую соединяли с другими частями изделия.

И здесь народная мудрость провела остроумную аналогию: если в бочке не хватает хотя бы одной клепки, она уже не будет исправной. Точно так же и человеку, которому "не хватає клепки", якобы не хватает здравого смысла или рассудительности.

Что такое "клепка": смотрите видео

Отсюда и возникли многочисленные фразеологизмы и языковые обороты:

Не всі клепки в голові – не слишком умном или странном человеке.

– не слишком умном или странном человеке. Клепка вискочила – шутливо о том, кто ведет себя неосмотрительно.

– шутливо о том, кто ведет себя неосмотрительно. Клепку вставляти (вставити) – и о поучать, наставлять на путь истинный.

– и о поучать, наставлять на путь истинный. Мати добрі клепки в голові – быть сообразительным и смышленым.

– быть сообразительным и смышленым. У нього клепки добре тримаються.

Без однієї клепки й бочка не встоїть. ( образное народное выражение) .

( образное народное выражение) Клепки розсохлись / клепку загубив / немає клепки / не вистачає клепки, /бракує клепки [у голові]) – туповат, не в полном уме, не хватает рассудительности.

– туповат, не в полном уме, не хватает рассудительности. Орати клепкою – идти наперекор.

Бондарство – ремесло изготовления бочек и бочонков – было в Украине чрезвычайно распространенным. Без бочек не обходилось ни одно хозяйство: в них хранили мед, квас, капусту, огурцы и зерно. Поэтому слово "клепка" было хорошо знакомо каждому, другое название этой детали – дога.

Сегодня его тоже не забыли. Даже в современных песнях можно услышать:

"В цьому вальсі з тінню ти ведеш

Нам бракує клепки для людей

Які бачать світло й тінь в 2D

А ніч триває котрий день" (Jerry Heil - Dark Disco)

Приятно, что современные украинские исполнители популяризируют старинные украинские слова. Недавно мы писали, как благодаря исполнительнице FIЇNKA распространилось слово "набуток" – то, что приобретается трудом, или имущество, полученное законным путем.

Итак, "клепка" – это не только часть деревянной бочки, но и яркий языковой образ человеческого разума. И хотя сегодня бондарей стало меньше, их "клепка" до сих пор прочно держится в украинском языке.