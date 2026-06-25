Як правильно назвати автомобільну чергу на дорозі, розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Затор, корок чи пробка – як говорити українською?

Великі міста мають одну спільну проблему через значну кількість автівок щоранку та щовечора – довгі автомобільні черги. А от у новинах та розмовах можна почути кілька назв для цієї ситуації: автомобільна – пробка, корок, тянучка (тягнучка, тягучка) та затор. Котра з назв правильна українською?

Нам часто траплялося чути: "Знову потрапив у пробку", і цей вислів настільки звичний, що багато хто навіть не замислюється, що тут є незначна неточність.

Зважаючи на словники та поради мовознавців, пояснюємо кожне значення слова.

Корком називають кору коркового дуба, вироби з цієї кори, якими закорковують пляшки, та підбори на взутті, які можна назвати і каблуками, і корками.

називають кору коркового дуба, вироби з цієї кори, якими закорковують пляшки, та підбори на взутті, які можна назвати і каблуками, і корками. Пробка , має чимало значень: кору; виріб з кори; назву затички; перешкоду до чогось; один з електричних запобіжників.

, має чимало значень: кору; виріб з кори; назву затички; перешкоду до чогось; один з електричних запобіжників. Тягучка, а не "тянучка/тягнучка" – це м'яка, тягуча цукерка, що виготовляється з молока й цукру.

а не "тянучка/тягнучка" – це м'яка, тягуча цукерка, що виготовляється з молока й цукру. Затор – штучна перешкода чи скупчення людей, транспорту, що створює перешкоду рухові. Це найчіткіше визначення для опису скупчення автомобілів на дорозі.

А синонімом для нього є слово – пробка.

Тому слід казати:

Через аварію на мосту утворився затор.

У ранкову годину пік місто скували затори.

Щоб оминути затор, водій обрав інший маршрут.

По-закрпатськи про затори: дивіться відео

В народному мовленні можна почути ще одне влучне слово – тягнучка / тянучка, які є росіянізмами, а українською правильна форма – тягучка. Так через образне порівняння називають повільний і виснажливий рух транспорту, коли автомобілі не стоять повністю, але просуваються дуже повільно. Наприклад:

На виїзді з міста утворилася справжня тягучка.

Через ремонт дороги водії кілька кілометрів їхали в тягучці.

Тож якщо йдеться про скупчення автомобілів, українська мова пропонує точні й милозвучні слова – затор та пробка. А "корок" краще залишити для пляшки.