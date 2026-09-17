Кажется, что "кухонная утварь" – вполне понятное словосочетание. Но если мы хотим говорить на украинском языке естественно, стоит вспомнить о его эквиваленте. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не "кухонная утварь" – как правильно по-украински?

Кастрюли стоят в шкафу, ложки лежат в ящике, миски ждут своей очереди, а на плите что-то тихонько кипит. Как назвать все это одним словом? Точно – не "кухонная утварь".

А что не так с словом "утварь"? Оно – русское. Поэтому механически переносить конструкцию "кухонная утварь" → "кухонна утварь" не стоит.

В украинском языке для такого случая есть прекрасное слово – "начиння".

"Начиння" – это совокупность предметов, принадлежностей, вещей, необходимых для определенной работы или деятельности. Поэтому на кухне к "начиння" могут относиться кастрюли, сковородки, миски, горшки, ложки, вилки, ножи и другие предметы.

Например:

"Всю кухонную утварь уже помыли".

"Хозяйка достала из шкафа нужную посуду".

"Для выпечки понадобится специальная кухонная утварь".

Обратите внимание! В слове ударение падает на "и" – начи́ння. Слово имеет форму только единственного числа. Во множественном числе это слово не употребляется.

А откуда взялось слово "начиння"?

Слово "начиння" связано с праславянским činiti " делать" ("следить за порядком"), производным от činъ – "порядок, действие". В древнем украинском языке оно употреблялось шире, чем сегодня, и могло обозначать различное снаряжение, инвентарь, принадлежности, реманент, вещи, необходимые для определенной деятельности. Поэтому можно сказать: домашняя утварь, ремесленная утварь, церковная утварь.

Но не путайте его со словом "начинка": в кулинарии это то, чем начиняют – например, мак в пончиках или картофель в пирожках.

В чем разница между "начинкой" и "начинням": смотрите видео от "Укрмовний акцент"

Но его нельзя заменить только словом "посуда", ведь это – прежде всего предметы для приготовления, подачи и употребления пищи. Да и "приладдя" – разнообразные предметы, устройства, инструменты, необходимые для определенной работы. А "начиння" может охватывать совокупность необходимых вещей в более широком смысле.

Поэтому украинская кухня имеет не только свои рецепты и традиции, но и собственное название для всего того разнообразия вещей, без которых на ней не обойтись.