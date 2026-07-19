Сельскохозяйственный, спортивный, пожарный, хозяйственный инвентарь – но он может быть и "реманентом". А знаете ли вы, что означает это слово и откуда оно пришло в украинский язык? Рассказываем со ссылкой на "Словопедию".

Что означает слово "реманент" и откуда оно происходит?

Слово "реманент" сегодня можно услышать нечасто. Для кого-то оно ассоциируется с сельским хозяйством, для кого-то – со спортивным оборудованием или хозяйственными принадлежностями. Однако мало кто задумывается, что означает это слово и откуда оно происходит.

Слово "реманент" пришло в украинский язык через польское "remanent", которое, в свою очередь, происходит от латинского remanēns – "то, что остается". Изначально оно относилось к имуществу, которое оставалось после проверки или учета, а впоследствии приобрело значение оборудования и хозяйственных принадлежностей. И если заглянуть в словари, то мы встретим несколько определений:

Сельскохозяйственный инвентарь – плуги, бороны, сеялки и тому подобное

Просто – инвентарь, снаряжение, орудия.

Совокупность предметов, необходимых для той или иной сферы деятельности; инвентарь.

Список какого-либо имущества.

И даже "живой реманент" – рабочий, молочный и мясной скот.

Поэтому, в зависимости от контекста , слово "реманент" может означать как отдельные предметы, так и весь комплект необходимого оборудования.

Реманент – это совокупность предметов, орудий, приспособлений или оборудования, необходимых для определенной работы, занятия или хозяйства. Именно поэтому мы говорим:

сельскохозяйственный реманент ;

; спортивный реманент ;

; пожарный реманент ;

; хозяйственный реманент ;

; рыболовный реманент.

Интересно! О разнице между словами "рыбалка" и "рыболовля" в украинском языке мы писали ранее – это не одно и то же.

В украинском языке слово "реманент" известно уже более века и зафиксировано в академических словарях и литературе. Оно является нормативным и широко употребляется как в быту, так и в профессиональной речи.

У него был реманент: два плуга, три бороны, крошечная веялка . (Григорий Тютюнник).

. (Григорий Тютюнник). В саду стояла приземистая кладовая, похожая на гриб, где хранились мотыги, грабли, пилы, аппараты для распыления яда – весь необходимый садовый реманент. (Олесь Донченко).

Со временем слово "реманент" вытеснило другое – инвентарь. Но и оно – заимствованное, но уже из немецкого языка. Inventár (в XVIII веке – Inventarium) означало "инвентарь, старая мебель, вещи". А на латыни inventarium – это "то, что служит для нахождения, описания, списка".

Чаще всего инвентарь – это имущество или перечень имущества (вспомните – инвентарные списки или инвентаризацию), тогда как реманент чаще означает именно орудия, снаряжение и оборудование для работы или определенной деятельности.

Поэтому, когда речь идет об инструментах, снаряжении или хозяйственном оборудовании, смело употребляйте слово "реманент". Оно является неотъемлемой частью украинского литературного языка и уже много поколений обозначает все необходимое для труда или определенного вида деятельности.