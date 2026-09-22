Существует ли слово "пахта" в украинском языке и что еще называется этот продукт на украинском, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что такое "пахта"?

Мы можем годами называть привычные вещи русскими словами и даже не замечать этого. Не потому, что в украинском языке их не было. Просто эти названия постепенно вытеснились из повседневного обихода. Иногда достаточно открыть старый словарь или художественную книгу, чтобы удивиться: "Да у нас же было свое слово, а я даже не знал!"

Особенно хорошо это заметно на кухне. Названия продуктов, блюд, утвари (только не говорите – "утварь") десятилетиями переходили из одного языка в другой, а украинские слова постепенно выпадали из повседневного обихода.

Вот, например, интересное слово "пахта". Для многих это привычное название молочного продукта, о пользе которого можно прочитать во многих публикациях в интернете и найти немало рецептов.

Словарь украинского языка в 20 томах фиксирует это название как термин для обозначения жидкости, образующейся в качестве побочного продукта при взбивании сливочного масла. Из нее изготавливают кисломолочные продукты и напитки, используют в хлебопекарном деле, кондитерском деле и даже косметологии.

Слово "пахта" или "бахта" тюркского происхождения, им называли хлопок или изделие из него – большое покрывало. Возможно, название возникло из-за ассоциации – что-то белое и воздушное.

Кроме того, ресурс "Горох" не фиксирует это слово для обозначения одного из молочных продуктов, но приводит его в значении "аренда" и приводит пример из литературы:

"Послушай, парень Мендель, отдай ты мне то, что обещал за дочь! Пора нам зарабатывать на свой хлеб..." Старик набросился на меня. "На свой хлеб? Что еще тебе надо?" "Я возьму пахту здесь, по соседству". ( Иван Франко).

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Как сказать "пахта" на украинском языке?

Но если мы заглянем в старинные словари, то увидим, что такого слова "пахта" у нас не было, а для обозначения этого молочного продукта использовались совсем другие слова.

Жидкость, которая остается после сбивания масла, в украинском языке называли "маслянка". Слово "маслянка" можно буквально представить: есть масло – продукт из взбитых сливок, а есть то, что от него осталось.

Ее фиксировал еще Борис Гринченко в своем "Словаре украинского языка". То есть это не современная попытка придумать украинский эквивалент "пахте", а слово, которое давно существовало в украинском языке.

Более того, "маслянка" встречается в украинской художественной литературе. В словаре Гринченко приведены примеры из произведений Павла Чубинского и Степана Руданского. Итак, это было вполне живое бытовое слово, связанное с обычной крестьянской жизнью.

Як ніколи старалася Уляна, змішуючи борошно пшеничне та гречане. Залила суміш найсвіжішою маслянкою. (Юрій Логвин).

(Юрій Логвин). І за стареньке шмаття з паненят для малих дітей, і за маслянку від панських корів, за все випадало [Білашисі] не раз "послухати" панів, коли не роботою, то чим іншим. (Леся Українка).

(Леся Українка). Припав циган до маслянки, .. Аж тут кума вареники З печі висуває. (Степан Руданський).

И есть еще одна забавная деталь: "маслянка" в украинском языке – слово многозначное. Это не только молочный продукт. В словарях оно также может означать сосуд для масла, то есть – "масленку".

"Маслянка" как раз напоминает: стоит время от времени заглядывать не только в современный словарь, но и в старые украинские книги. Там можно найти немало слов, которые кажутся нам новыми, хотя они гораздо старше нас.

Почему "маслянка" полезна: смотрите видео

А что же такое – "сколотины"?

И это еще не все. Украинский язык логичен и ассоциативен: что-то сделали или изготовили, а в результате – появилось слово.

Для обозначения "пахты" у нас есть еще два слова. И одно из них – крайне редкое: услышав его, не сразу догадаешься, что речь идет о пищевом продукте.

Вы слышали такое слово, как "сколотины"? Именно так называют тот самый побочный жидкий продукт, который получают при взбивании или перемешивании сладко-сливочного и сливочного масла.

Оно произошло от "колотить" – в основе праславянское слово "*koltiti". Это и: бить, стучать; смешивать; трясти, колебать, нарушать состояние покоя. А "сколотить" – что-то перемешать. Все логично: колотити → сколочувати → сколотини.

Поївши добре вареників та карасів, у сметані жарених, та запивши сколотинами.., витягли [хорунженко з панотцем] самотужки по носатці тернівки. (Григорій Квітка-Основ'яненко).

(Григорій Квітка-Основ'яненко). У хаті пахло .. молоком і свіжими сколотинами. (Максим Рудь).

А напоследок вспомним еще одно слово – "кислянка", которым украинцы тоже называли пахту. И здесь уже другая ассоциация – вкус.

Поэтому, когда в следующий раз увидите на бутылке этикетку "Маслянка" или "Сколотины", не спешите думать, что перед вами какое-то новейшее слово, придуманное для рекламы. Мы просто снова возвращаем свое!