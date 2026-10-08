Встигніть отримати гроші: батьки ще можуть оформити "Пакунок школяра"

Батьки першокласників цьогоріч ще можуть подати заявку на отримання "Пакунка школяра". Час є до 1 листопада.

Держава виплачує 5 000 гривень на придбання необхідних для навчання речей. Про це повідомила заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

На що можна витратити кошти

Кошти можна використати на канцелярське приладдя, книжки, одяг та взуття для дитини.

За словами Кондратюк, цьогоріч в умовах ескалації російських атак навчання для багатьох школярів та їхніх батьків відбувається у складних умовах, тому така фінансова допомога є актуальною.

Оформити виплату можна онлайн через Дію або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

За даними Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, станом на 8 жовтня вже подали понад 196 тисяч заяв на отримання допомоги. Майже 186 тисяч із них погоджені.

Хто може отримати "Пакунок школяра"

Оформити допомогу може:

один із батьків;

усиновлювач;

опікун або інший законний представник дитини.

Готівкою зняти ці кошти або переказати їх на іншу картку не можна.