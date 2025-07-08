"Війна в державі!": українці вже посперечалися через "Пакунок школяра"

В Україні запровадили нову виплату – "Пакунок школяра". Вона передбачає грошову допомогу на суму 5 тисяч гривень.

Отримати її можуть батьки першокласників, які підуть навчатися очно. Про це інформує 24 Канал.

До теми Можна отримати 5 тисяч гривень: в Україні з'явилася нова виплата – "Пакунок школяра"

Що передбачає "Пакунок школяра"

За ці гроші можна буде придбати канцелярське приладдя, книжок, дитячий одяг та взуття. Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, подавши заявку через Дію.

Оплачувати покупки можна буде виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Допомога від держави не вплине на призначення житлових субсидій чи інших соцдопомог.

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Українці вже встигли посперечатися через нові виплати

Ще до отримання відповідних виплат українці встигли влаштувати дискусію. Вони пишуть таке:

У нас що основне – підготовити учня до школи чи дати воїнові все необхідне, щоб він міг захистити того учня, який піде до школи?!!!

Готуються до виборів... Але, якщо не буде перемоги на фронті, не буде де вибори проводити.

Виплатіть державну соціальну допомогу на дітей з інвалідністю!!!!!

Війна в державі! Дайте на зброю!

Це просто жах! Спрямуйте ці кошти на озброєння, на захист! У нашій сім'ї першокласник, але я проти такої витрати державних коштів!!!

А другокласникам? А третьокласникам? А …. Кожного року для кожного класу нові покупки до школи.

Подивились на європейські країни і вирішили щось подібне зробити і собі, але ж не так, як у них, а трохи видозмінити. Тіпа влада працює, дбає про майбутнє покоління...

А якщо батько першокласника мільйонер – йому також подарунок від держави?

А зброю є за що купувати?

Підтримайте захисників, а батьки в змозі придбати усе необхідне першокласникам

Чого лише не придумають, щоб списати кошти. А хлопці на фронті не дочекаються допомоги від держави.

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